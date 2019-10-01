В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс

/ Фото: Pixabay

На среду, 2 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

01.10 02.10 Изменение 1 доллар США 24,20 грн 24,56 грн + 0,36

Таким образом, по сравнению со значениями 1 октября курс доллара вырос сразу на 36 копеек. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 25 сентября по 2 октября гривня по отношению к доллару ослабла на 23 копейки.

Реклама

Ранее аналитик назвал курс, после которого доллар начнет расти. Эксперт предполагал, что стоимость инвалюты начнет повышаться после приближения к отметке в 24 грн/долл., что и произошло.

Также новости "Сегодня" рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама