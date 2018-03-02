В Украине резко упал курс евро и доллара

Сегодня, 08:24

Гривня стала укрепляться с началом календарной весны

Фото: AFP
Фото: AFP

На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,66 грн;
1 евро – 32,45 грн;
10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 14 копеек. За два весенних дня "зеленый" потерял уже 32 копейки. Одной из причин падения курс доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. И регулятор 1 марта продолжил ужесточение, повысив учетную ставку до 17%.

Курс евро упал на 31 копеек после вчерашнего падения на 40 копеек. Так низко курс евро в Украине не падал с середины декабря 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей понизилась на 12 копеек.

В четверг, 1 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 15 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,64/26,67 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,42/32,46 грн, упав на 27-28 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни:
нбу, курс, евро, курс валют, курс доллара, курс евро

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине резко упал курс евро и доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

СНБО продлил санкции в отношении банков с российским капиталом

Вчера, 20:52

Нацбанк разработал механизм, которым было запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции этих банков в пользу связанных с ним лиц, в том числе материнских структур

Финансы

Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о кредитном реестре НБУ

Вчера, 13:27

Реестр позволит банкам видеть, какие заемщики имели ранее проблемы с погашением долгов
Загрузка...

Бизнес

Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки в пять раз увеличили прибыль

Вчера, 08:43

НБУ отчитался об итогах работы банковской системы за январь

Экономика

Кирилл Шевченко. Фото: Людмила Князьская-Ханова

"Теневые деньги делают инфляцию непредсказуемой": интервью с главой Укргазбанка

Вчера, 07:36

Кирилл Шевченко – о "зеленом банкинге", проблеме доверия и непредсказуемой инфляции
Загрузка...