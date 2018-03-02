В Украине резко упал курс евро и доллара

На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,66 грн;

1 евро – 32,45 грн;

10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 14 копеек. За два весенних дня "зеленый" потерял уже 32 копейки. Одной из причин падения курс доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. И регулятор 1 марта продолжил ужесточение, повысив учетную ставку до 17%.

Курс евро упал на 31 копеек после вчерашнего падения на 40 копеек. Так низко курс евро в Украине не падал с середины декабря 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей понизилась на 12 копеек.

В четверг, 1 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на 15 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,64/26,67 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,42/32,46 грн, упав на 27-28 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".