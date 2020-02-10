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В Украине рухнул доллар: чего ждать от курса через неделю

10 февраля, 12:28

Финансовый аналитик объяснил ситуацию на валютном рынке

/ Фото: stocksnap.io

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За неделю курс доллара в Украине заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,9-2%. Так, официальный курс НБУ упал с 25,03 грн до 24,54 грн, спрос/предложение на межбанке – с 24,98/25,02 до 24,50/24,53 грн, а средние курсы в банках – с 24,86/25,13 до 24,39/24,63 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Падение "американца" длилось всю прошлую неделю, причем с понедельника по четверг шло достаточно интенсивно, а к пятнице замедлилось. В понедельник на утренних торгах умеренное снижение доллара продолжилось. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,0-24,1 грн, а наличный доллар в банках – около 23,9/24,1 грн", – прогнозирует эксперт.

Как ранее объясняли специалисты, главными причинами валютных "качелей" стали действия украинских экспортеров, неожиданно выбросивших на рынок значительное количество валюты.

Напомним, гривня в целом уже компенсировала падение первой недели февраля и вернулась к показателям конца января-2020.

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, нужно ли бежать скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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