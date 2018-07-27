В Украине стало меньше проблемных кредитов – Нацбанк

Доля кредитов, по которым был объявлен дефолт, снизилась как в госбанках, так и в финучреждениях с частным и иностранным капиталом

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 июля 2018 года составляла 55,68%, что на 0,37 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Так, доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков снизилась на 0,77 п.п. – до 71,06%. В том числе, проблемных кредитов стало меньше в национализированном ПриватБанке на 0,44 п.п. – их доля снизилась до 84,64%.

У иностранных банковских групп доля проблемных кредитов снизилась на 0,29 п.п., до 42,54%, а у банков с частным капиталом – на 0,96 п.п., до 24,09%.

Вместе с тем, у неплатежеспособных финучреждений доля проблемных кредитов возросла на 10,92 п.п. – до 69,3%.

В целом, объем кредитного портфеля банков за июнь возрос на 0,33% – до 1,125 трлн грн. С начала 2018 года доля проблемных кредитов увеличилась на 1,13%, а объем портфеля – на 3,09%.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 июля составляла 29,21%, что на 0,12 п.п. меньше, чем месяцем ранее, и на 0,88 п.п. больше, чем по состоянию на конец 2017 года. При этом общий объем таких активов за июнь возрос на 0,04% – до 2,234 трлн грн, с начала года – на 1,6%.

Напомним, опрос Нацбанка показал, что спрос бизнеса на кредиты растет, а наибольший его рост прогнозируется банками по кредитам малого и среднего бизнеса, а также на гривневые и краткосрочные кредиты бизнеса.

Банки также отмечают увеличение частоты одобрения заявок на кредиты малого и среднего бизнеса и постепенное смягчение стандартов кредитования малых и средних предприятий, рассказали в НБУ.

Вместе с тем, по мнению директора департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталия Ваврищука, банки рискуют с прогнозами по кредитам для бизнеса. Он отметил, что сегмент кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) имеет огромный потенциал, однако банки чрезмерно оптимистичны в оценке объема указанного рынка. Помимо этого, по его мнению, кредитование сегмента МСБ не заменит банкам классическое кредитование крупных корпоративных заемщиков.

В начале июля Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины. В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла новый закон о кредитах, благодаря которому банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам, уверены в НБУ. Сайт "Сегодня" ранее разобрался, как банки защитят себя от нечестных заемщиков благодаря закону о возобновлении кредитования.