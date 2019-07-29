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В Украине стартует продажа наборов разменных монет

Сегодня, 06:19

По данным НБУ, ориентировочная цена комплекта составляет 276 гривен

/ Фото: Официальный сайт НБУ

В Украине стартует продажа наборов разменных монет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B Финансы По данным НБУ, ориентировочная цена комплекта составляет 276 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) с понедельника, 29 июля, начинает продажу наборов разменных и оборотных монет. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ранее объявившая о выпуске новых памятных монет.

Комплект состоит из семи бумажных роликов с монетами номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривни. В каждом из них по 50 монет, они упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой.

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Набор укомплектован монетами предыдущих годов выпуска. Ориентировочная цена набора – 276 гривен.

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Реализация наборов будет осуществляться по предварительным заказам через систему "Оnline заказ" НБУ. Также их можно приобрести у банков-дистрибьюторов – Ощадбанка, Укргазбанка и Радабанка, добавили в Нацбанке.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 25 октября 2019 года в оборот войдет новая 1000-гривневая банкнота, а с 1 октября прекратят хождение монеты номиналом 1, 2, 5 копеек. Постепенно из оборота выведут и монету номиналом 25 копеек – потребность в ней исчезнет при отсутствии 5 копеек. После ввода в оборот банкноты в 1000 гривен, а также изъятия из оборота монет 1, 2, 5 и 25 копеек номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12 позиций.

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деньги НБУ продажа монеты

Источник: Сегодня

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