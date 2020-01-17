В Украине стремительно дорожает доллар

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На понедельник, 20 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

17.01 20.01 Изменение 1 доллар США 24,09 грн 24,25 грн + 0,16

Таким образом, по сравнению со значениями 17 января года, курс доллара вырос еще на 16 копеек после повышения на 11 копеек в предыдущий банковский день. При этом официальный курс доллара поднимется все выше психологической отметки в 24 гривни. Впрочем, за неделю – с 13 по 20 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 28 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" подготовили финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% . Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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