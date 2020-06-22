В Украине упал доллар, а евро пересек психологический рубеж

На вторник, 23 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

22.06 23.06 Изменение 1 доллар США 26,72 грн 26,67 грн - 0,05

Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 22 июня курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 16 по 23 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 17 копеек.

При этом курс евро на 23 июня снизился еще на 10 копеек – с 30 до 29,90 гривни. Евровалюта впервые с 4 июня опустилась ниже психологической отметки в 30 гривен.

В тренде Ужесточение штрафов за ЖКХ-долги: эксперты нашли проблему в законопроекте

Реклама

Читайте также: Курс держит позиции: чего украинцам ждать от доллара

Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама