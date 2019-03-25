В Украине упал курс доллара

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 26 марта; за неделю гривня окрепла на 24 копейки

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине упал курс доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg 2019-03-25T16:41:05+02:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 26 марта; за неделю гривня окрепла на 24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 26 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

25.03 26.03 Изменение 1 доллар США 26,96 грн 26,89 грн - 0,07 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 25 марта, курс доллара понизился на семь копеек после резкого падения на 30 днем ранее. Стоимость доллара вновь находится ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 19 марта – "зеленый" опустился в цене на 24 копейки. На начавшейся неделе эксперты ожидают умеренного снижения доллара к гривне.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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