В Украине уже начался "осенний" обвал гривни – эксперт

Курс доллара в Украине вырос до максимума с февраля. При этом экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что в уже можно говорить о том, что началась сезонная девальввация гривни.

По прогнозам специалиста, снижения курса доллара ожидать уже не стоит, разве что небольших колебаний. Хотя обычно в июле устанавливался самый выгодный курс доллара в году для покупки. А с середины или с конца августа начиналась сезонная девальвация гривни, которая продолжалась до января.

Как отметил Куршнирук, истоки нынешнего преждевременного подорожания доллара следует искать в действиях НБУ полугодичной давности.

"Нацбанк зимой повысил учетную ставку с 14,6 до 16%. По моему мнению, этот шаг был абсолютно не оправданный. ... В конце января – начале февраля гривня начинает обычно укрепляться, а инфляция – сокращаться. Поэтому повышать в то время учетную ставку было бессмысленно. Но, повысив учетную ставку, они увеличили доходность ОВГЗ. И спровоцировали еще большее укрепление гривни в тот момент, когда в Украину заходят деньги инвесторов-нерезидентов. В сумме доходность облигаций поднялась до 20% годовых в условной валюте. А летом, накануне традиционного повышения курса, нерезиденты начали продавать облигации и выводить валюту", – объясняет Кушнирук.

Подробнее о том, почему упала гривня, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Форс-мажор: почему доллар стал дорожать преждевременно и сколько это продлится".