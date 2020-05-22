В Украине восстанавливается доверие к банкам

Несмотря на рост числа обращений граждан в НБУ, за последние два года 76% украинцев не имели проблемных ситуаций с банками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) при поддержке проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

При этом доля опрошенных, которые хранят в банках больше половины своих сбережений, выросла с 8% до 13%. Аналитики говорят, что это свидетельствуют у постепенном восстановлении доверия к банкам.

"Важно, что фактор недоверия к банкам перестал упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета", – отмечают эксперты USAID.

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В то же время, в Украине по сравнению с 2017 годом снизилась заинтересованность в финансовых услугах. В 2017 году ее отмечали 63%, а в 2019 – уже 58%. Также 22% опрошенных утверждают, что вообще не имеют банковских счетов.

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Неплохие показатели у финансовой информированности. Большинство украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне (осведомленность выросла с 67% до 86%) и в валюте (осведомленность выросла с 51% до 59%). Почти половина – знакома с размером максимальной гарантированной суммы (200 тыс. гривен). Но выросло и количество тех, кто считает, что гарантированную сумму следует увеличить. В 2017 году доля опрошенных, которые довольны текущим уровнем возмещения, составляла 47%, а в 2019 году – сократилась до 41%.

"Мы увидели не только как изменились финансовые настроения и поведение украинцев, но и те направления, в которых Фонд должен приложить усилия для повышение уровня осведомленности... Например, недостаточно знаний об особенностях гарантирования вкладов в валюте или открытых онлайн. Для нас важно повысить осведомленность

пользователей финансовых услуг... Это не только повысит безопасность их вкладов, но и добавит им уверенности по хранению своих средств в банках", – отметил замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

Напомним, ранее в Национальном банке сообщили, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились копить даже при минимальных зарплатах:

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