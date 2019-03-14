В Украине ввели новую памятную монету

На серебряной монете номиналом 5 гривен изображен баран

Фото: пресс-центр НБУ

В Украине ввели новую памятную монету //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/78c/3da/5c778c3daa614.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/78c/3da/5c778c3daa614.jpg 2019-03-14T06:06:00+02:00 Финансы На серебряной монете номиналом 5 гривен изображен баран

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 марта вводит в обращение памятную монету, посвященную барану. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Тираж монеты номиналом 5 гривен, изготовленной из серебра 925-й пробы, составляет 4000 штук. Масса – 15,55 г.

"[Монета] посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох... На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые формировали культуру… Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", – сказано в сообщении.

Напомним, предварительный заказ на монету "Баран" стартовал 28 февраля.

По подсчетам НБУ, популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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