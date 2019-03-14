В Украине ввели новую памятную монету
На серебряной монете номиналом 5 гривен изображен баран
Национальный банк Украины (НБУ) с 14 марта вводит в обращение памятную монету, посвященную барану. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
Тираж монеты номиналом 5 гривен, изготовленной из серебра 925-й пробы, составляет 4000 штук. Масса – 15,55 г.
"[Монета] посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох... На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые формировали культуру… Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", – сказано в сообщении.
Напомним, предварительный заказ на монету "Баран" стартовал 28 февраля.
По подсчетам НБУ, популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.
Монетный двор Украины работает уже 20 лет:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине ввели новую памятную монету". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине выпустят монеты в честь томоса: НБУ показал дизайн
Памятные монеты будут сделаны из трех материалов и выпущены в разных номиналах
Украинцы стали больше зарабатывать на… монетах
Памятные и инвестиционные монеты НБУ как альтернатива банковским депозитам