В Украине взлетел курс евро: аналитики назвали причину и дали прогноз

Пока в Украине снижается курс доллара, евровалюта наоборот дорожает. Сегодня, 5 июня, в официальных курсах Национального банко евро впервые с апреля достигла психологической отметки в 30 гривен. Как объяснили сайту "Сегодня" в отделе аналитики ГК Forex Club, подорожание евро в Украине происходит на фоне роста курса этой валюты на мировых рынках.

"Курс евро по отношению к доллару США подобрался к уровню 1,135. Рынки позитивно оценивают стимулирующие меры ЕЦБ по поддержке экономики, а именно нулевую ставку и стимулирование 1,3 трлн евро. Программа стимулирования продлится до 2023 года", – говорят специалисты.

Читайте также: Валютный рынок замер в ожидании денег МВФ: что будет с долларом

Они считают, что если на международном валютном рынке евро к доллару продолжит расти, украинцы также ощутят существенное подорожание евровалюты.

"В Украине курс евро может подняться до 30,5-30,75 гривен за доллар, если на междунарожном рынке евро укрепится до 1,15", – прогнозируют эксперты.

Реклама

Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в июне.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама