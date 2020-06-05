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В Украине взлетел курс евро: аналитики назвали причину и дали прогноз

5 июня, 11:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость евровалюты зависит от ситуации на международном рынке

Пока в Украине снижается курс доллара, евровалюта наоборот дорожает. Сегодня, 5 июня, в официальных курсах Национального банко евро впервые с апреля достигла психологической отметки в 30 гривен. Как объяснили сайту "Сегодня" в отделе аналитики ГК Forex Club, подорожание евро в Украине происходит на фоне роста курса этой валюты на мировых рынках.

"Курс евро по отношению к доллару США подобрался к уровню 1,135. Рынки позитивно оценивают стимулирующие меры ЕЦБ по поддержке экономики, а именно нулевую ставку и стимулирование 1,3 трлн евро. Программа стимулирования продлится до 2023 года", – говорят специалисты.

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Они считают, что если на международном валютном рынке евро к доллару продолжит расти, украинцы также ощутят существенное подорожание евровалюты.

"В Украине курс евро может подняться до 30,5-30,75 гривен за доллар, если на междунарожном рынке евро укрепится до 1,15", – прогнозируют эксперты.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объяснили, что будет с курсом доллара в июне.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как в "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты, а также почему НБУ против превращения почты в банк. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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курс гривня курс евро валютный рынок ЕЦБ евровалюта

Источник: Сегодня

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