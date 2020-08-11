В Украине замер курс доллара, а евро растет в цене

На среду, 12 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.08 12.08 Изменение 1 доллар США 27,60 грн 27,60 грн 0,00

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Таким образом, по сравнению со значениями 11 августа курс доллара не изменился после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 5 по 12 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской уже на 22 копейки.

Курс евро на 12 августа вырос на девять копеек – с 32,47 до 32,56 гривни.

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Напомним, эксперты объяснили, куда движется курс доллара в Украине. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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