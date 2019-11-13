В Украине завершилась ликвидация еще двух банков

Фонд гарантирования вкладов в октябре также продлил на год ликвидацию трех банковских учреждений

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в октябре завершил ликвидацию двух банков – Брокбизнесбанка и банка "Порто-Франко". Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба фонда, отчитавшаяся также о выплатах вкладчикам лопнувших финучреждений.

В Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований внесены записи о прекращении указанных банков как юрлиц, а полномочия ФГВФЛ как ликвидатора прекращены.

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По данным фонда, во время вывода банков с рынка выплаты вкладчикам Брокбизнесбанка в пределах суммы гарантированного возмещения составили 2,6 млрд грн, а "Порто-Франко" – 433,7 млн грн.

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Кроме того, в октябре исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла решения о продлении на год процедуры ликвидации трех банков: банка "Капитал" – до 29 октября, Радикал Банка – до 9 ноября, а Интеграл-банка – до 26 ноября 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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