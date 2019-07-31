Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

В Украине завершилась ликвидация еще одного банка

Сегодня, 14:56

Запись о ликвидации банка как юрлица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине завершилась ликвидация еще одного банка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 Финансы Запись о ликвидации банка как юрлица внесена в Единый госреестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Меркурий". Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба Фонда, накануне сообщившая о ликвидации Реал Банка.

Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

Реклама

Также отмечается, что требования кредиторов банка "Меркурий", которые не были удовлетворены из-за недостаточности имущества, считаются погашенными, а полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращаются.

В тренде
Спадет жара и меньше дождей: синоптики озвучила прогноз погоды на 1 августа

Кроме того, ФГВФЛ продлил ликвидацию Укргазпромбанка до 14 сентября 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, что 12 июня 2014 года Нацбанк Украины решил ликвидировать банк "Меркурий" из-за его неплатежеспособности. ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам указанного банка 11 июня 2019 года.

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Доллар и евро нащупали
Доллар и евро нащупали "дно": курсы рухнули на уровень двух-трехлетней давностиФинансы
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепилась
Доллар бьет антирекорды: гривня резко укрепиласьФинансы
Доллар и евро в Украине рекордно упали в цене
Доллар и евро в Украине рекордно упали в ценеФинансы
Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам
Что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцамФинансы
Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курса
Выборы и доллар: эксперт рассказал, чего ждать от курсаФинансы
Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз
Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогнозФинансы