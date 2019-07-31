Запись о ликвидации банка как юрлица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

В Украине завершилась ликвидация еще одного банка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8 2019-07-31T14:56:00+03:00 Финансы Запись о ликвидации банка как юрлица внесена в Единый госреестр

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Меркурий". Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба Фонда, накануне сообщившая о ликвидации Реал Банка.

Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

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Также отмечается, что требования кредиторов банка "Меркурий", которые не были удовлетворены из-за недостаточности имущества, считаются погашенными, а полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращаются.

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Кроме того, ФГВФЛ продлил ликвидацию Укргазпромбанка до 14 сентября 2020 года.

Новости "Сегодня" писали, что 12 июня 2014 года Нацбанк Украины решил ликвидировать банк "Меркурий" из-за его неплатежеспособности. ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам указанного банка 11 июня 2019 года.

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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