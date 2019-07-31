В Украине завершилась ликвидация еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Меркурий". Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба Фонда, накануне сообщившая о ликвидации Реал Банка.
Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.
"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.
Также отмечается, что требования кредиторов банка "Меркурий", которые не были удовлетворены из-за недостаточности имущества, считаются погашенными, а полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращаются.
Кроме того, ФГВФЛ продлил ликвидацию Укргазпромбанка до 14 сентября 2020 года.
Новости "Сегодня" писали, что 12 июня 2014 года Нацбанк Украины решил ликвидировать банк "Меркурий" из-за его неплатежеспособности. ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам указанного банка 11 июня 2019 года.
В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
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