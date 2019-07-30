В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Реал Банка. Об этом сегодня, 30 июля, информирует пресс-служба Фонда, на прошлой неделе сообщившая о продлении ликвидации банка "Национальный кредит".
Согласно сообщению, запись о государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.
"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.
Также отмечается, что требования кредиторов Реал Банка, которые не были удовлетворены из-за недостаточности имущества, считаются погашенными, а полномочия Фонда как ликвидатора банка прекращаются.
Новости "Сегодня" писали, что в марте 2014 года Реал Банк был признан неплатежеспособным, в том же месяце в него ввели временную администрацию. Процесс ликвидации начался в мае 2014-го, а 20 мая 2019 года ФГВФЛ завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Реал Банка.
В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.
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