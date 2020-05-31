В "Укрпочте" предлагают менять валюту и открывать депозиты

Первые почтальоны с терминалами поедут по селам уже в декабре, если в июне парламентарии окончательно примут законопроекты

Менять валюту и открывать депозиты – предлагают в "Укрпочте". Отделения уже готовятся оказывать банковские услуги. Но за это еще должен окончательно проголосовать парламент.

Но в Нацбанке – категорически против. Объясняют, вклады людей будут не защищены от растраты.

Утром почтальон Екатерина работает в отделении, после обеда возит пенсии односельчанам.

"У меня большая почта, у меня много всего проходит", – делится Екатерина Ковтуненко, заведующая отделения "Укрпочты" в селе Горностайполь.

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Подбивает счета за квартплату перед тем, как поедет на велосипеде сдавать деньги в соседнее село. Там отделение с компьютером.

"Главное упростить эти услуги и сделать так, чтобы они стали дешевле", – отмечает Игорь Смелянский, генеральный директор АО "Укрпочта".

Чтобы почтальоны не возили наличность, а клиенты не платили комиссию за квартплату, в "Укрпочте" стремятся предоставлять банковские услуги. Просто в почтовых отделениях открывать счета, вроде советских сберкнижек, оформлять карточку, установить терминалы. Этими терминалами, по замыслу, и будут пользоваться почтальоны. Будут ездить по домам не на велосипедах, а на автомобилями с охраной. Но, чтобы все так заработало, "Укрпочте" нужно разрешение на предоставлении банковских услуг. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали народные депутаты. Но Нацбанк – против.

"На самом деле, это выгодно для "Укрпочты" и только для нее. Это исказит несколько конкуренцию на рынке банковских услуг, поскольку один из участников будет в несколько привилегированном положении", – убежден Арсен Макарчук, руководитель офиса правления Национального банка Украины.

Преимущество перед банками хотя бы в том, что "Укрпочта" имеет отделения во всех селах. А банковские офисы открывают только там, где живет не менее десяти тысяч человек.

Сами селяне зарекаются от вкладов на почте, так как психотравма от потери советских вкладов осталась почти у каждого.

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Но в "Укрпочте" уверяют, гарантии сохранения денег на их счетах будут.

"Все эти вклады будут застрахованы в Фонде гарантирования вкладов. Мы будем эти деньги размещать или в небольших банках, либо в государственные бумаги, это будут безрисковые операции",- говорит Игорь Смелянский, генеральный директор АО "Укрпочта".

В Нацбанке говорят – проконтролировать, куда на самом деле пойдут деньги вкладчиков "Укрпочты", будет невозможно.

"Укрпочта" будет вести хозяйственную деятельность в рамках одного хозяйственного баланса. Мы считаем, это неправильным, когда за деньги клиентов будет закупаться упаковочный материал", – говорит Арсен Макарчук, руководитель офиса правления Национального банка Украины.

Первые почтальоны с терминалами поедут по селам уже в декабре, если в июне парламентарии окончательно примут законопроекты. Но Нацбанк – против, и будет настаивать на другой модели по предоставлению банковских услуг по почте.

Напомним, во время карантина в Украине вырос спрос на почтовые и курьерские услуги, поэтому "Укрпочта" объявила о наборе сотрудников.

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