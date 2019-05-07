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Валютные резервы Украины "похудели": Нацбанк назвал причину

7 мая, 10:56

"Запасы" покрывают более трех месяцев будущего импорта, подсчитали в НБУ

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Международные (золотовалютные) резервы Украины после роста в марте в апреле сократились на 0,5% и по состоянию на 1 мая составили 20,53 млрд долларов. Такие предварительные данные опубликовала пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"По состоянию на 1 мая объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка", - заверили в НБУ.

В Нацбанке объяснили, что несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились из-за погашения государственного и гарантированного долга.

Так, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 881,7 млн долларов в эквиваленте. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416,6 млн долларов и 2,6 млн евро.

В то же время, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 299,9 млн долларов.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года международные резервы Украины составляли 20,82 млрд долларов. Таким образом, с начала года резервы сократились на 290 млн долларов. Рекордно увеличить объем резервов по итогам 2018 года удалось, прежде всего, благодаря получению Украиной транша МВФ и связанного финансирования. 

При этом недавно Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов.

В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.

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Тег НБУ, госдолг, золотовалютные резервы, резервы, ЗВР, международные резервы

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