Валюты стало меньше: эксперты назвали главные риски для гривни

По итогам апреля украинская гривня укрепилась. Средний курс продажи безналичного доллара в Украине за месяц снизился на 2,6%, до 26,97 грн/долл., наличного – на 3,4%, до 27,20 грн/долл.; курс продажи безналичного евро упал на 3,4%, до 29,35 грн/евро, наличного – на 4,8% до 29,49 грн/евро. Такие данные предоставили аналитики ГК Forex Club.

По их прогнозам, в мае гривня будет колебаться в диапазоне 26,9-28 грн/долл.

"По мере выхода из карантина, отложенный спрос на иностранную валюту сформирует повышенный интерес к продукции импортного производства и, в условиях падающего экспорта, расширит внешнеторговый дефицит. <...> Резкое снижение денежного потока от трудовых мигрантов из-за рубежа в период кризиса и в пост карантинный период приведет к снижению поступлений валюты на более чем 2 млрд долларов до конца года. Этот фактор также уменьшит предложение валюты на рынке", – отмечают эксперты.

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Они подчеркивают, что иностранные инвесторы, которые активно наращивали свои портфели облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2019 году, теперь выходят из позиций. С начала 2020 года объем вложений нерезидентов в украинские долговые бумаги снизился на 5%, до 109,9 млрд гривен. И несмотря на то, что правительство ищет возможность их выпуска через вторичный рынок, нерезиденты продолжат покупать иностранную валюту, оказывая давление на гривню.

"Снижение учетной ставки НБУ до 8% говорит исключительно о попытке провести стимулирующие меры для поддержки экономики. Но под такую ставку привлечь средства на свободном рынке правительство вряд ли сможет, и поэтому финансировать дефицит бюджета, вероятно, будет за счет золотовалютных резервов и эмиссии гривни. Мягкая денежно-кредитная политика НБУ и государственные программы стимулирования экономики развязывают часть ликвидности, которая выйдет на валютный рынок и подстегнет курс", – прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Специалист напоминает, что сотрудничество Украины с МВФ сейчас является критически важным, особенно в условиях невозможности привлечения средств на свободном рынке у западных партнеров. Если сроки предоставления финансирования будут сорваны, в условиях кризиса, в котором оказалась Украина, это спровоцирует спекуляции для ослабления гривни, говорит Шевчишин.

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Напомним, несмотря на прогнозы экспертов, ранее в НБУ наотрез отказались включать печатный станок:

Видео: НБУ

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