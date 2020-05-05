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В Украине подешевел доллар, а курс евро резко вырос

5 мая, 08:44

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На вторник, 5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,97 грн;
1 евро – 29,51 грн;
10 российских рублей – 3,59 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, 4 мая, курс доллара повысился на копейку после снижения тоже на копейку в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен, чего не происходило с 17 марта. За неделю – с 28 апреля по 5 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

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Курс евро при этом сегодня вырос сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Стоимость 10 российских рублей понизилась на восемь копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 4 апреля, доллар упал в цене на копейку в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,93/27,96 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 16 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,42/29,45 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Прогнозы курса доллара

Изначально в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл. Впрочем, и этот прогноз в ближайшее время может быть пересмотрен из-за того, что в мире начался экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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