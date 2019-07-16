Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

"Вопреки ожиданиям": в Fitch предупредили о решении Федрезерва США

16 июля, 11:43

Рынок рассчитывает, что Штаты начнут политику "дешевого доллара"

Председатель управляющего совета Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл
Председатель управляющего совета Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Фото: Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) лишь один раз в 2019 году, вопреки ожиданиям рынка. Такой прогноз озвучили аналитики Fitch Ratings.

"Снижение ставки на 25 базисных пунктов представляется возможным на заседании в июле или в сентябре, однако маловероятно, что это станет началом серии снижений", – говорится в сообщении Fitch.

Агентство прогнозирует, что после снижения ставка останется неизменной до конца 2020 года. Участники рынка, тем временем, ожидают трех уменьшений ставки до конца 2019 года, что по сути нивелирует все повышения в 2018 году и видится аналитикам неправдоподобным сценарием.

Читайте также

По мнению экспертов, ВВП США растет быстрее ожидаемого, а показатели потребительских расходов и роста занятости остаются сильными в условиях низкой безработицы. Таким образом, снижение ставки, скорее всего, будет подано как мера предосторожности для сокращения понижательных рисков, а не как реакция на поступающие статданные.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 30-31 июля.

При этом ранее аналитики предупреждали, что американская политика "дешевого доллара" угрожает Украине. Специалисты считают, что серия снижения ставки ФРС приведет к проблемаи для стран, зависимых от цен на сырье.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, почему гривня в начале июля укрепилась сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Fitch, ставка, ФРС, процентная ставка

Вы сейчас просматриваете новость " "Вопреки ожиданиям": в Fitch предупредили о решении Федрезерва США". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Золото подорожало до рекорда за пять лет

20 июня, 11:13

Драгоценный металл быстро растет в цене на фоне геоэкономической ситуации

Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертов

10 июня, 16:17

Мир усвоил уроки предыдущих кризисов и настроен их предотвращать, отмечают специалисты

Федрезерв США оставил базовую ставку без изменений

21 марта, 04:09

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых

В мире дорожает доллар и падает евро: названа причина

5 марта, 15:54

Настроения инвесторов зависят от новостей из всех основных экономических регионов

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Новый вид змей назвали в честь Урарту

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

MARUV впервые показала фигуру (фото)

​Самый крупный тираннозавр в мире

Назван лучший фильм 2018 года

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Сколько стоит жизнь в Украине: Позиция в мировом рейтинге

Как сделать идеальный педикюр дома: 5 советов по уходу

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь