"Вопреки ожиданиям": в Fitch предупредили о решении Федрезерва США

Рынок рассчитывает, что Штаты начнут политику "дешевого доллара"

Председатель управляющего совета Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Фото: Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) лишь один раз в 2019 году, вопреки ожиданиям рынка. Такой прогноз озвучили аналитики Fitch Ratings.

"Снижение ставки на 25 базисных пунктов представляется возможным на заседании в июле или в сентябре, однако маловероятно, что это станет началом серии снижений", – говорится в сообщении Fitch.

Агентство прогнозирует, что после снижения ставка останется неизменной до конца 2020 года. Участники рынка, тем временем, ожидают трех уменьшений ставки до конца 2019 года, что по сути нивелирует все повышения в 2018 году и видится аналитикам неправдоподобным сценарием.

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По мнению экспертов, ВВП США растет быстрее ожидаемого, а показатели потребительских расходов и роста занятости остаются сильными в условиях низкой безработицы. Таким образом, снижение ставки, скорее всего, будет подано как мера предосторожности для сокращения понижательных рисков, а не как реакция на поступающие статданные.

Следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) состоится 30-31 июля.

При этом ранее аналитики предупреждали, что американская политика "дешевого доллара" угрожает Украине. Специалисты считают, что серия снижения ставки ФРС приведет к проблемаи для стран, зависимых от цен на сырье.

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