Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен

/ Фото: Александр Яремчук

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Заявление министра соцполитики Юлии Соколовской о реформе прожиточного минимума(ПМ) и отвязке его от расчета всех выплат, кроме пенсий и помощи малообеспеченным, получило новый поворот: по мнению экспертов, либо властям придется повышать минимальные пенсии до реального ПМ, который вдвое выше нынешнего, либо инициатива министра окажется нереализованной по правовым или финансовым причинам. "Сегодня" выяснили, стоит ли надеяться людям с небольшими пенсиями, а также получателям госпомощи, на значительное увеличение выплат.

Инициатива министра

Напомним, на днях Соколовская сообщила, что предложение министерства предусматривает: все выплаты, связанные с размером ПМ, кроме двух – пенсии и помощь малообеспеченным семьям, не будут пересчитываться при изменении ПМ.

"Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к ПМ. Размеры всех остальных выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их ежегодно при принятии госбюджета", – сказала министр.

По мнению Соколовской, реформа не приведет к уменьшению размера соцпомощи, а для некоторых категорий населения выплаты даже увеличатся за счет экономии таким способом расходов госбюджета.

Растет ПМ – растут зарплаты чиновников

По информации Минсоцполитики, на сегодня к ПМ привязаны более 150 видов выплат. Среди них не только оклады бюджетников, стипендии, пенсии, соцпомощь, но и госпошлины, штрафы, судебный сбор, административный сбор, суточные, алименты и т. д. Фактически ПМ является фискальным индикатором для расчета многих сборов и выплат. И если при взимании различных пошлин или штрафов, это просто и удобно, то с ростом ПМ автоматически растут и доходы топ-чиновников. Например, зарплаты судей Верховного Суда, глав ЦИК, НАБУ, ГБР исчисляются в ПМ, поэтому дважды в год увеличиваются автоматически вместе с ростом соцстандартов. То есть судья Верховного Суда, имеющий ныне оклад 75 ПМ, или более 160 тыс. грн, с 1 декабря нынешнего года, когда ПМ для трудоспособных увеличится на 95 грн, автоматически получит прибавку к зарплате в 7125 грн. В Минсоцполитики такое считают несправедливым и предлагают привязку упразднить, повышение ПМ уже не будет влиять на зарплаты чиновников.

Новшество потребует изменений в закон о госбюджете на 2020 год, поэтому ожидается, что законопроект, который готовит министерство, должен быть рассмотрен до 18 ноября, когда главную смету страны парламентарии должны будут принять во втором чтении. Пока имеем нонсенс, когда Минсоцполитики ежемесячно вывешивает на своем сайте величину ПМ, рассчитанного, исходя из фактических цен товаров и услуг потребительской корзины, и равен он 4100-4200 грн, а госпомощь в том же министерстве рассчитывается, исходя из ПМ более чем вдвое меньшего (сейчас 1936 грн).

Ключевой вопрос

По мнению экспертов, ключевым вопросом будет являться то, какой прожминимум утвердят депутаты: реальный или заниженный. Пока в проект госбюджета на 2020 год заложены такие цифры: ПМ для трудоспособных в течение года вырастет с 2102 грн до 2270 грн, для нетрудоспособных – с 1638 до 1769 грн. И впервые для такого документа указано, что Кабмин должен совершить "решительные шаги для приближения ПМ в 2020 году до его реальной величины, которая может составить 4251 грн". То есть, правительство признает, что ПМ отстает от уровня жизни людей и готово его увеличить почти до минимальной зарплаты, которая с 1 января 2020 года должна стать 4723 грн (+550 грн).

Подводные камни

Эксперты нашли две серьезные "дыры" в предложениях Минсоцполитики, которые могут похоронить данное предложение: правовую и финансовую. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, правовая дыра, это намерение властей отвязать от ПМ все соцвыплаты, кроме двух.

"В Конституции Украины написано, что каждый гражданин имеет право на соцпомощь, которая соответствует сумме, необходимой для проживания, – разъяснил нам Пендзин. – А государство обязано предоставить человеку деньги, исходя из официального ПМ. Его величина Конституцией не устанавливается, ПМ может быть занижен, как имеет место быть сейчас. Но незаконно отделить выплаты, например, инвалиду, сироте, матери-одиночке от ПМ, даже если он не соответствует реальному. Власти хотят это сделать, предложив устанавливать реальный размер ПМ, а в бюджет закладывать для выплаты всех видов госпомощи более низкую величину. То есть, ПМ сам по себе, а выплаты – этакая "частичная компенсация" расходов на жизнь. В итоге, отвязывая госпомощь от ПМ, государство не обязывается выплачивать человеку сумму, покрывающую его базовые потребности".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что госбюджет Украины не осилит соцвыплат, рассчитанных с учетом ПМ в 4251 грн.

"На это нужны будут дополнительно десятки миллиардов гривен, – подсчитал эксперт. – По официальным данным Пенсфонда, средняя пенсия в стране ныне 3009 грн, свыше половины пенсионеров, около 6 млн чел., получают менее 2000 грн в месяц. А ведь есть еще малоимущие, инвалиды, матери-одиночки, безработные, и так далее, которым тоже платят пособие в процентах от ПМ".

По словам Охрименко, надо дождаться второго чтения закона о госбюджете на 2020 год. Но прогнозы эксперта пессимистичны: роста ПМ до реальной величины ждать вряд ли стоит, на это нет денег, ведь госбюджет и так сверстан с дефицитом свыше 90 млрд грн.

При этом эксперты не возражают против предложения отвязать от ПМ все виды платежей, поступающих в доходную часть казны.

Власти

В Минсоцполитики не комментируют, планируется ли рост минимальных пенсий более чем вдвое, равно как и других соцвыплат. Мол, это предложение, а депутаты должны будут принять решение. Но и слуги народа пока немногословны. Так, глава профильного комитета ВР Галина Третьякова лишь отметила, что предложения Минсоцполитики говорят о том, что его новое руководство собирается проводить настоящую социальную политику и реально помогать тем украинцам, которые действительно нуждаются.

О том, как вырастут соцстандарты в следующем году, смотрите в сюжете:

минимальная

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