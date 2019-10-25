Зачем Украине 1000 гривен: в Нацбанке назвали три преимущества новой банкноты

В НБУ ссылаются на практику других центральных банков

/ Фото: пресс-центр НБУ

С сегодняшнего дня, 25 октября 2019 года, в Украине введена в обращение банкнота номиналом 1000 гривен. Национальный банк Украины (НБУ) в связи с этим назвал ключевые преимущества нового высшего номинала гривни, о чем сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, главные плюсы введения новой банкноты – это повышение удобства расчетов и сокращения расходов на изготовление и обработку банкнот.

Удобство

"1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упростит расчеты и сбережения", – отмечают в НБУ.

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Экономическая целесообразность

"Последний раз банкнота высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад. Однако доходы украинцев растут, меняются цены, поэтому согласно теоретическим исследованиям, которые применяют центральные банки в мире для определения оптимального банкнотно-монетного ряда, для обеспечения нормального денежного обращения в Украине нужны банкноты высшего номинала, чем 500 гривен", – объяснили в регуляторе.

Экономия для государства и бизнеса

Расходы государства и бизнеса на изготовление и обработки банкнот снизятся, уверяют в НБУ.

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Напомним, на купюре 1000 гривен размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

Ранее сайт "Сегодня" также побывал на банкнотно-монетном дворе и увидел, как печатают 1000-гривневую купюру. Специалисты рассказали, что в целом банкнота имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность.

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