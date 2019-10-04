Украинцы прекратили покупать валюту и стали больше продавать

В июле и августе украинцы больше покупали валюту, а в сентябре тенденция изменилась

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Украинцы по итогам сентября продали через банковскую систему 1,43 млрд долларов, а купили – 1,34 млрд долларов. Это следует из данных, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, граждане продали почти на 90 млн долларов больше, чем купили.

По данным регулятора, продажа валюты также превышала покупку в январе, феврале, мае и июне. В остальной период – в марте, апреле, июле и августе – наблюдалась противоположная ситуация.

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Новости "Сегодня" писали, что НБУ на этой неделе возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов. В регуляторе пояснили, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. Такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня.

Доллар длительное время дешевел, однако с октября начал существенно дорожать: с 1 по 4 октября курс доллара повысился с 24,20 грн до 24,88 грн.

Мы также рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

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