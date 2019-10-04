Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Украинцы прекратили покупать валюту и стали больше продавать

4 октября, 12:54

В июле и августе украинцы больше покупали валюту, а в сентябре тенденция изменилась

/ Фото: Pixabay

Украинцы по итогам сентября продали через банковскую систему 1,43 млрд долларов, а купили – 1,34 млрд долларов. Это следует из данных, обнародованных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, граждане продали почти на 90 млн долларов больше, чем купили.

По данным регулятора, продажа валюты также превышала покупку в январе, феврале, мае и июне. В остальной период – в марте, апреле, июле и августе – наблюдалась противоположная ситуация.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
Деньги МВФ для Украины: эксперт рассказал о роли США
Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Новости "Сегодня" писали, что НБУ на этой неделе возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов. В регуляторе пояснили, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. Такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня.

Доллар длительное время дешевел, однако с октября начал существенно дорожать: с 1 по 4 октября курс доллара повысился с 24,20 грн до 24,88 грн.

Мы также рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

доллар НБУ валюта гривня курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс
В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курсФинансы
"Порог сопротивления": эксперт назвал курс, после которого начнет расти долларФинансы
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделю
Обвал доллара замедлился: что будет с курсом через неделюФинансы
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы
Доллар в Украине рухнул еще ниже, евро не отстает
Доллар в Украине рухнул еще ниже, евро не отстаетФинансы

Новости партнеров

Loading...