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Зеленский объявил курс на снижение процентов по кредитам

3 сентября, 08:57

Кредитные ставки должны упасть и для населения, и для бизнеса, считает президент

Фото: 401kcalculator.org

Фото: 401kcalculator.org

Несмотря на то, что украинцам все активнее дают кредиты, ставки по банковским займам в Украине остаются высокими. Поэтому правительство совместно с Национальным банком Украины (НБУ) должно создать условия для снижения коммерческими банками кредитных ставок с целью доступности кредитования для украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, дав распоряжение Кабинету министров в ходе совещания с участием депутатов и правоохранительных органов.

"Еще одним из приоритетов является создание условий для снижения коммерческими банками кредитных ставок и доступности кредитования бизнеса и ипотеки. Срок – до 1 октября 2019 года. Это очень важно", – отметил Зеленский.

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Ответственность за реализацию этого приоритета глава государства возложил на премьер-министра Украины Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и на главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Ранее Гончарук уже заявлял, что считает реальным снижение ставок по ипотеке до 12-13% годовых. Гончарук уверен, что такого снижения можно ожидать уже в 2020 году. 

Также новости "Сегодня" узнали, что украинцам стали меньше платить по депозитам в валюте. Некоторые аналитики полагают, что вслед за уменьшением депозитных ставок станут доступнее и кредиты:

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НБУ ипотека ставки кредиты Зеленский Владимир Зеленский кредитование

Источник: УНИАН

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