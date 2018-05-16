Жизнь в кредит: украинские депутаты признались, берут ли в долг

По информации Национального банка Украины (НБУ) с начала 2018 года финансовые учреждения выдали украинцам на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Сейчас общая сумма займов превышает 80 млрд гривен.

И если раньше украинцы одалживали на жилье и автомобили, то теперь все чаще берут кредиты текущие расходы – лекарства, бытовую технику или мобильные телефоны. Впрочем, банки в Украине хитрят с потребительскими кредитами.

Журналисты "Сегодня" расспросили депутатов Верховной Рады, как они планируют свои бюджеты и приходится ли им влезать в долги.

Нардеп Геннадий Кривошея, например, советует украинцам больше зарабатывать, чтобы не приходилось занимать деньги.

"Нужно больше зарабатывать. Человек должен больше работать, больше зарабатывать, чтобы больше тратить. Так живут в Европе", – говорит Кривошея.

Не влезать в долговое ярмо советует и Максим Бурбак. По его мнению, каждой семье должно помочь планирование бюджета.

"Всегда смотреть за своими расходами, собираться семьей и подсчитывать, сколько можно себе позволить. Но самое главное – не советовал бы залезать в кредит", – считает Бурбак.

А опрошенные парламентарии-финансисты уверяют: банковскими картами, которые позволяют брать в долг, они не пользуются вообще.

"Я не пользуюсь кредитом. У меня карточка, на которой есть остаток денег. Я трачу в пределах этого остатка. Никогда не владел карточками, которые позволяют влезать в долг", – рассказал Виктор Пинзенник.

Нардепы признаются, что брали деньги в долг у банков только ради высокоприбыльного бизнеса. Такая ситуация была, например, у Ивана Винника. Правда, дела пошли плохо и депутат задолжал финучреждениям 300 миллионов гривен.

"У меня нет опыта, когда я брал бы кредиты на свои текущие траты. Я был крупным заемщиком украинских банков, был поручителем по ряду кредитов. Но все эти вещи делались для покупки недвижимости или для создания бизнеса", – рассказал Винник.

Но, как оказалось, большинство депутатов не могут спланировать собственные бюджеты. Например, Сергей Березнко и вовсе не понимает, куда и какую сумму тратит – в его семье бюджетом заведует жена. "Министр финансов" семьи Пинзенников – тоже супруга, несмотря на то, что в Кабмине аналогичную должность занимал муж.

Эксперт института демографии и социальных исследования Людмила Черенько объясняет интерес украинцев к излишне дорогим кредитам накоплением отложенных потребностей.

"Люди, которые почувствовали, что их доходы немного выросли, решили, что могут реализовать отложенную потребность, но, к сожалению, не все могу рассчитать финансы", – отмечает эксперт.

При этом, по ее словам, фиксировать заработанные и потраченные деньги все-таки нужно. Чтобы избавиться от зависимости от кредитных карточек, аналитики советуют украинцев в течение нескольких месяцев записывать расходы – все до мелочей. Говорят, что это помогает обнаружить и вычеркнуть лишние траты. Такой анализ позволяет сэкономить – например, на крупные покупки или путешествие.

Напомним, ранее в НБУ спрогнозировали, что кредиты для бизнеса в Украине рекордно подешевеют.