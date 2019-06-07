Золото подорожало до рекорда за три месяца

Подорожание драгметалла оказалось самым длительным за почти полтора года

Фото: AFP

Золото подорожало до максимума с конца февраля на фоне растущих ожиданий снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США в 2019 году.

Так, по данным MarketWatch, 6 июня котировки августовских контрактов на Comex выросли на 0,52%, до 1340,5 доллара за унцию, максимального показателя с 20 февраля.

Фьючерсы на драгоценный металл росли по итогам шести последних торговых сессий – это самый длительный период роста после 11-дневного ралли, завершившегося 5 января 2018 года.

Серебро с поставкой в июле подорожало на 0,8% – до 14,92 долл за унцию.

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Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор внимательно оценивает экономические последствия усиливающихся споров США с их крупнейшими торговыми партнерами и готов действовать, чтобы поддержать экономику.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического подъема при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", – сказал Пауэлл.

Перспектива снижения стоимости заимствований оказала поддержку рынку облигаций: доходность 10-летних US Treasuries в четверг снизилась на 1,53%. Снижение доходности свидетельствуют о росте доверия инвесторов к бумагам.

Напомним, ранее торговое противостояние Китая и США ударило по ценам на золото. Дело в том, что Китай является одним из крупнейших покупателей золота в мире. Но КНР из-за американский пошлин столкнулась с девальвацией нацвалюты. Более слабый юань делает золото дорогим для покупателей в Китае, что снижает спрос, а соответственно и цены.

А лидером по объему закупок золота в мире стала Россия. Центробанк РФ проводит такую политику в рамках дедолларизации. Второе место занимает именно Китай.

В охваченной кризисом Венесуэле тем временем набирает обороты незаконная добыча золота:

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