Абонплата за "коммуналку": в Украине установили лимиты

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров Украины установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках. Соответствующее решение приняло правительство, следует из документа, опубликованного "РБК-Украина".

Отмечается, что Кабмин одобрил проект постановления "Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам".

Документом предполагается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, который может начисляться исполнителем потребителю соответствующей комуслуги, которая предоставляется в многоэтажке по индивидуальному договору.

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Рассчитываться этот предельный размер будет по специальной формуле, которая учитывает коэффициент доходности домохозяйств и другие параметры.

Также определяется, что предельный размер абонплаты не зависит от количества коммунальных услуг исполнителем абоненту.

Напомним, в связи со вступлением в силу с 1 мая Закона "О жилищно-коммунальных услугах" из общих тарифов должна быть выделена "плата за абонентское обслуживание" на разные услуги, которую придется платить каждый месяц. Абонплату должны вносить в квитанции отдельной графой.

Тем же законом в Украине введена пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг:

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