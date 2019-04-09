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Коммуналку в Киеве повышать пока не собираются, но уже с лета введут абонплату

Сегодня, 09:52

"Сегодня" разбирались, как мартовская теплая погода повлияла на цифры в платежках

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Коммуналку в Киеве повышать пока не собираются, но уже с лета введут абонплату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c40/580/5cac405804c00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c40/580/5cac405804c00.jpg Коммуналка «Сегодня» разбирались, как мартовская теплая погода повлияла на цифры в платежках

В Киеве практически во всех жилых домах уже отключили отопление. Одновременно жители начали получать платежки за коммунальные услуги за март. "Сегодня" выясняли, как на цифры повлияла мартовская теплынь и какие новшества в коммунальной сфере ждут нас в мае.

По данным КГГА, на понедельник были отключены батареи в 97% жилых домов, в 157 детсадиках, 140 школах, 28 больницах, 3016 админзданиях. Киевляне вздохнули с облегчением, ведь теперь за "коммуналку" платить нужно будет намного меньше. Люди говорят, что стали "легче" и пришедшие квитанции за март, хотя топили весь месяц. Суммы в платежках снизились благодаря теплой погоде.

"За отопление в марте за двушку мне пришел счет на 1336 гривен, за февраль платила 1802. А по сравнению с январем это почти на тысячу гривен меньше", — говорит жительница Святошино Ирина Широкина.

Отопление в трехкомнатной квартире на Теремках потянуло на 1900 грн (в феврале — 2200 грн). 

ЧТО ЖДЕТ. В марте КП "Киевтеплоэнерго" сообщило о планах повысить расценки на отопление и горячую воду уже с 1 мая 2019 года примерно на 20% и опубликовало проект новых тарифов. Стоимость горячего водоснабжения предлагалось установить на уровне 117,17 грн за куб. м при наличии полотенцесушителя (сейчас — 97,8 грн за куб). Плату за отопление в домах со счетчиками хотели поднять до 2003,81 грн за 1 Гкал (сейчас — 1654,41 грн), без счетчиков — до 48,36 грн за каждый метр отапливаемой площади (сейчас — 38,5 грн). Однако, как подчеркнули в КГГА, пока решение не утверждено.

"Все будет зависеть от цены на газ. Мы повышаем тарифы только в случае подорожания топлива. Это лишь проект. Когда тарифы меняются, появляется официальное сообщение на сайте КТЭ", — говорят в пресс-службе замглавы КГГА Петра Пантелеева.

А вот внешний вид коммунальных платежек и принципы оплаты уже в ближайшем будущем могут измениться в связи со вступлением в силу с 1 мая Закона "О жилищно-коммунальных услугах". В частности, из общих тарифов должна быть выделена "плата за абонентское обслуживание" на разные услуги, которую придется платить каждый месяц (предварительно, около 100 грн). Абонплату должны внести в квитанции отдельной графой. Если на законодательном уровне ничего не изменится (к примеру, нововведения снова не отсрочат), новые платежки придут уже в июне.

Ранее мы писали, что коммунальщики придумали, как стимулировать жителей добросовестно платить за их услуги.


Также сообщалось, что жители каждой 10-й квартиры в Украине не платят коммуналку. Средний долг одного домохозяйства – под три тысячи семьсот гривен. Украинцы должны коммунальщикам 70 миллиардов гривен: 22 миллиарда – за отопление и горячую воду, шесть – за электроэнергию и 4 – за содержание домов. Но больше всего недоплачивают газовикам – 33 миллиарда.

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Тег газ, Киев, отопление, коммуналка

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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