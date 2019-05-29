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Банки заканчивают выдавать украинцам "теплые кредиты"

29 мая, 10:44

Заявки от физических лиц принимает только одно финучреждение

Фото: Сегодня

Государственные Ощадбанк и Укргазбанк объявили о завершении приема заявок на "теплые кредиты" от частных домохозяйств. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Уже почти 740 млн грн "теплых кредитов" из предусмотренных 1,1 млрд грн привлечено семьями на энергоэффективные мероприятия в этом году. Учитывая столь высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а остальные – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе", – говорится в сообщении.

В частности, работы по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования завершили ПриватБанк (по участию ОСМД в программе) Ощадбанк и Укргазбанк (по частным домохозяйствам).

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук отметил, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в Укргазбанк и Ощадбанк (для ОСМД) Укрэксимбанк (для физических лиц).

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении после проведения энергоэффективных мер:

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Тег банки, Ощадбанк, кредиты, Савчук, Госэнергоэффективности, теплые кредиты

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