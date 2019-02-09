Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97f/1ad/5c597f1ad65fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97f/1ad/5c597f1ad65fb.jpg 2019-02-09T07:19:00+02:00 ЖКХ Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление

Украинцы все хуже платят за "коммуналку": Госслужба статистики подсчитала, что долги за "воду, газ и свет" по итогам декабря 2018 года достигли рекордной суммы — 55,6 млрд грн, что больше суммы субсидий на оплату комуслуг, заложенной в госбюджете на 2019 год. Ситуация для должников усугубится с мая этого года, когда на долги начнут насчитывать еще и пеню — 0,01% за каждый день просрочки, или 3,65% за год. Впрочем, эксперты в сфере ЖКХ настроены скептически: по их мнению, пеня лишь увеличит сумму задолженности и не повлияет на рост платежей.

Как не платят

Согласно данным Госстатистики, в октябре 2018 года задолженность за все виды комуслуг составляла 39,9 млрд грн и начала резко расти с началом отопсезона. В ноябре было 47,7 млрд грн (+7,8 млрд грн), в декабре — 55,6 млрд грн (+7,9 млрд грн). По оценке эксперта в сфере ЖКХ Андрея Никончука, долги выросли прежде всего за счет тех, кто в отопсезон лишился субсидий из-за роста их доходов.

"Примерно 95% должников, потеряв госпомощь, теперь не имеют возможности платить за эти услуги, — сказал нам Никончук. — И лишь 5% приходится на граждан, которые по своим субъективным соображениям не считают нужным платить. Есть у людей возможность реструктуризации долгов, но не уверен, что те, кто не способен оплатить текущее потребление, смогут погашать еще и недоимку. Она накапливается и при достижении достаточно большой суммы — от 10 тыс. грн и выше — на должников подают в суд".

Как взыскивают

В одной из управляющих компаний (бывший жэк) Днепровского района Киева нам рассказали, что начинают судиться с должниками, у которых накопилось более 20 тысяч долга.

"Судиться дорого, так как подача стоит 1% от суммы задолженности, поэтому тем должникам, у кого суммы небольшие, предлагаем долг реструктуризировать, но соглашаются немногие. Поданы уже несколько сотен исков, по многим вынесены решения", — ответили нам в компании.

Юрист Владимир Столитний подсчитал, на сколько вырастет задолженность, если введут пеню:

"Пеня всего 0,01% в день, это 3,65% годовых, но не больше 100% от суммы долга. Допустим, долг с квартиры равен 2000 грн в месяц по всем видам услуг. Через 30 дней с пеней будет 2006 грн. Если допустить, что долг будет нарастать на 2000 грн/мес., то за год набежит уже 24 473 грн, так как пеня начисляется на увеличивающийся долг".

И Столитний, и Никончук уверены, что такая маленькая пеня мало кого заставит раскошелиться. А старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий утверждает, что среди 55,6 млрд грн долгов немало таких, которые взыскать невозможно: из-за срока давности в 3 года с момента появления недоимки, а также в связи со смертью должников, прежде всего это одинокие старики, проживавшие в неприватизированном жилье.

"Оценить, сколько долгов безнадежны, сложно, да и коммунальщики не горят желанием сделать "переучет", манипулируя цифрами задолженности для прикрывания своих просчетов. Но пеня нужна, это хоть небольшие, но санкции", — сказал Левицкий.

Экономист Александр Охрименко, напротив, уверен, что "старых" долгов — не более 20%, остальные образовались за 2016—2017 гг. после резкого роста тарифов на комуслуги, поэтому их взыскать реально.

Прогнозы экспертов

Все эксперты едины: в 2019 году стоит ожидать дальнейшего роста долгов, что быстро приведет к коллапсу в коммунальной сфере.

"Он уже наступает: плановые ремонты тепло- и водосетей почти не ведутся, зарплаты персоналу задерживаются, бригады выезжают только на аварии, которых становится все больше. Чтобы сэкономить, коммунальщики хуже отапливают, недогревают воду, получается замкнутый круг", — оценил ситуацию Охрименко.

Усердно платят с субсидиями и в Киеве

В среднем по Украине оплата за комуслуги (с учетом субсидиантов, которые платят 100% под угрозой лишения субсидии) в 2018 году составила 80,6%, а в декабре намного меньше — 58,3%. Лучше всего платят в Киеве — 90,8% сумм, выставленных в счетах, Хмельницкой — 88,1% и Львовской областях — 87,9%, хуже всего в Луганской области — 61,6%, далее идут Донецкая — 69,4% и Ивано-Франковская — 70,3%. В остальных областях уровень расчетов находится в пределах 75—83%. По видам услуг самый высокий уровень оплаты за электроэнергию — 100%, содержание домов — 89,2%, вывоз мусора — 89,4% и холодную воду — 89,2%. За отопленние оплачивают 83,3%, за газ — 73,6%. За год должники заключили с поставщиками услуг 74,5 тыс. договоров на рассрочку долгов на общую суму 505 млн грн. Традиционно лучше всего люди платят за те услуги, которые проще всего отключить. Это электроэнергия и газ, используемый для отопления, а также вывоз мусора. Расчеты за газ достигают почти 100% в сельской местности, а за вывоз мусора — в частном секторе городов, где у должников бытовые отходы сразу прекращают вывозить, если образовался долг.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, сколько платят субсидианты за услуги ЖКХ. При это Рева напомнил, что субсидия не насчитывается при наличии долга более 340 грн за два месяца.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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