Кабмин разрешил отрабатывать задолженности по коммуналке

Теперь должники ОСМД по комуслугам могут частично отработать недоимку — это позволяет новый порядок погашения долгов за ЖКУ жильцами многоэтажек, на днях утвержденный Кабмином. В правительстве считают, что новшество поможет уменьшить сумму долгов, в ОСМД предпочитают взять товарами, а финансисты говорят, что не проработан вопрос с налогами.

Теория

Право использовать труд жильцов в обмен на оплату "коммуналки" прописано в действующем более года законе об объединениях собственников многоквартирных домов (ОСМД). А вот жители квартир в многоэтажках, обслуживанием которых занимаются управляющие компании (бывшие жэки) такой возможности лишены — только деньги. Сейчас Кабмин наконец разработал порядок взаимозачета по схеме "долг против работы" для ОСМД и утвердил типовые договоры. Новшество в том, что разрешено принимать решение по отработке долга не на общем собрании, а решением правления, что намного оперативнее. Инициатором может быть как должник, так и правление, но только добровольно. Заключается договор за подписями сторон о выполнении работ на сумму, не превышающую размер задолженности. После его выполнения и акта о приемке должнику выдается справка, на сколько уменьшился долг. Но отработать можно лишь один вид долга — по содержанию дома и придомовой территории. За воду, газ, электроэнергию, отопление, вывоз мусора рассчитаться трудом не получится, так как это услуги сторонних организаций. Должник может выполнять либо неквалифицированную работу (уборка территории), либо — при наличии квалификации и соответствующего удостоверение электрика, сварщика или сантехника — менять лампочки, ремонтировать проводку, краны и так далее.

Практика

Председатели ОСМД осторожно оценивают идею. Глава одного из киевских ОСМД Валерий Гуманенко рассказал нам, что с должников они порой брали стройматериалами, необходимыми для содержания дома.

"Цена обычно договорная, — уточнил Гуманенко. — А вот случаев отработки я не припомню, в основном обращались с заявлениями о реструктуризации долгов. Да и самые большие долги у них — за отопление и горячую воду, а не за содержание дома. Не думаю, что эта идея станет массовой, ведь часто неплательщики, наоборот, "качают права", стараясь занизить сумму в счетах за обслуживание дома. Мол, убирают плохо, снег не чистят".

Также, по его словам, такие временные работники не выгодны, ибо не решают проблему с закрытием вакансий. Реальные варианты — поработать дворником на время его отпуска или по договору подряда выполнить квалифицированную работу в доме: отремонтировать батарею, электропроводку, починить крышу... А жильцы одобряют нововведение.

"У меня жена в декрете, зарабатываю пока немного, накопился долг. Работаю посменно, поэтому нам вполне реально отработать хоть какую-то часть долга, потрудившись дворником или уборщиком подъездов в своем доме. Предложит правление ОСМД такой вариант — буду рассматривать", — рассказал нам житель многоэтажки на столичных Позняках Юрий Пластун.

Надо платить налоги

Как разъяснила нам главный бухгалтер одного из ОСМД Киева Валентина Земченко, в постановлении Кабмина не указано, кто должен платить налоги с такой "отработки".

"Фактически это доход должника, поэтому мы как налоговый агент должны насчитать на эту сумму 22% ЕСВ, 18% налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 1,5% военного налога, — говорит Земченко. — Кабмин запрещает брать с должника больше, чем сумма долга. Выходит, налоги должно платить ОСМД. Например, на погашении долга в 1000 грн мы за счет других жильцов должны уплатить 415 грн налогов. Сомневаюсь, что это будет работать".

По словам Земченко, даже если налоги включить в стоимость долга, например из 1000 грн — 585 отработка, 415 налоги, то уплатить их надо живыми деньгами, взаимозачет не получится, а у должника, допустим, денег нет. В ГФС подтвердили, что такой взаимозачет облагается налогами, так как является доходом должника:

"На него должны начисляться ЕСВ, НДФЛ и военный сбор. 22% должно уплатить ОСМД, остальное — тот, кто получил доход".

"Предложение проблемы не решает"

Управляющие компании (бывшие жэки) мало заинтересованы в новшестве. Главная причина — небольшие суммы долгов именно по статье "содержание домов и придомовой территории", которые можно отработать. Как нам рассказали в управляющей компании "Украина Житлосервис" (Киев), многотысячные долги жильцов накапливаются в отопсезон у тех, кто не оформил субсидию.