Бюджет-2019 продлил госпрограмму по "теплым кредитам"
Средства выделяются на мероприятия по повышению энергоэффективности жилья
В принятом Верховной Радой проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривается 400 миллионов гривен на финансирование программы "теплых кредитов". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
"Этим решением поддержано продолжение востребованной обществом программы помощи при утеплении жилья", – сообщили в Кабмине.
В правительстве отметили, что благодаря этой программе за четыре года более 500 тыс. семей провели энергоэффективные мероприятия и экономят в среднем 20-50% и даже больше на оплате счетов за коммунальные услуги.
"За все время своего действия программа способствовала инвестированию около 7 млрд грн в экономику страны", – добавили в правительстве.
Мониторинг программы будет осуществлять Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
"В случае стремительно растущего спроса населения и ОСМД на "теплые кредиты" будет инициировано обращение к правительству и парламенту о необходимости увеличения объема ее (программы. – Ред.) финансирования", – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Напомним, по мнению вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, счета за отопление в Украине можно уменьшить в четыре раза.
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