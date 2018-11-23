Бюджет-2019 продлил госпрограмму по "теплым кредитам"

В принятом Верховной Радой проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривается 400 миллионов гривен на финансирование программы "теплых кредитов". Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Этим решением поддержано продолжение востребованной обществом программы помощи при утеплении жилья", – сообщили в Кабмине.

В правительстве отметили, что благодаря этой программе за четыре года более 500 тыс. семей провели энергоэффективные мероприятия и экономят в среднем 20-50% и даже больше на оплате счетов за коммунальные услуги.

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"За все время своего действия программа способствовала инвестированию около 7 млрд грн в экономику страны", – добавили в правительстве.

Мониторинг программы будет осуществлять Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

"В случае стремительно растущего спроса населения и ОСМД на "теплые кредиты" будет инициировано обращение к правительству и парламенту о необходимости увеличения объема ее (программы. – Ред.) финансирования", – прокомментировал глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Напомним, по мнению вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, счета за отопление в Украине можно уменьшить в четыре раза.