Цена на газ для населения: Гройсман объяснил, как Кабмин будет повышать тарифы

Правительство думает над тем, как выполнить требование Международного валютного фонда (МВФ) о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню и одновременно учесть платежеспособность населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Да, эти обязательства (о приведении цен на газ к рыночному уровню) есть, и я вам сказал о том, что мы думаем, как выйти из этой ситуации", – сказал премьер.

Он отметил, что решение о резком повышении цен на газ может быть использовано для дискредитации правительства.

"Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват, но не Гройсман в этом виноват и не украинцы, виновата ситуация сегодня, из которой мы должны найти правильный выход", – сказал премьер.

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При этом он отметил, что курс правительства на энергонезависимость в будущем позволит избежать постоянного повышения цен из-за привязки к импортному паритету.

"Действительно, это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет, но мой курс, как премьер-министра, лежит в том, чтобы сделать Украину энергонезависмой страной, чтобы мы не покупали газ за границей. Я вам хочу сказать, что в этом году государственная компания "Укргазвыдобування" добудет рекордные более 16 млрд куб. м газа", – заявил премьер.

Напомним, Кабмин оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 года. Так, на заседании 28 марта правительство продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня 2018 года. Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

До тех пор цена на газ для населения останется на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа. При этом, как сообщал министр финансов Александр Данилюк, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться.

Решения Кабмина касаются только цен газа для населения. Цену газа для промышленности формирует рынок.