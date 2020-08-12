Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении "Нафтогаза Украины" и других участников рынка газа, который с августа также заработал для бытовых потребителей. АМКУ подозревает эти компании в злоупотреблении монопольным положением, заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская.

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"На данный момент комитетом осуществляется рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением НАК "Нафтогаз Украины" на рынке природного газа, который установил завышенные цены на газ, которые невозможно было бы установить при условии значительной конкуренции", – цитирует Пищанскую УНИАН.

Кроме того, по ее словам, АМКУ расследует дело о злоупотреблении монопольным положением "Региональной газовой компанией" (РГК) на рынке распределения природного газа. Дело касается 19 операторов газораспределительных сетей. Комитет подозревает, что компания предоставляла преимущество одному поставщику газовых счетчиков.

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По словам Пищанской, АМКУ также рассматривает дело о злоупотреблении "Оператором газотранспортной системы Украины" монопольным положением на рынке транспортировки газа путем неправомерного изменения маржинальных цен на рынке природного газа, что привело к ущемлению интересов заказчиков услуг транспортировки.

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Напомним, ранее эксперты объяснили украинцам, где искать поставщика газа подешевле.

А о том, как меняются цены на газ уже сейчас, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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