Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении "Нафтогаза Украины" и других участников рынка газа, который с августа также заработал для бытовых потребителей. АМКУ подозревает эти компании в злоупотреблении монопольным положением, заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская.
"На данный момент комитетом осуществляется рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением НАК "Нафтогаз Украины" на рынке природного газа, который установил завышенные цены на газ, которые невозможно было бы установить при условии значительной конкуренции", – цитирует Пищанскую УНИАН.
Кроме того, по ее словам, АМКУ расследует дело о злоупотреблении монопольным положением "Региональной газовой компанией" (РГК) на рынке распределения природного газа. Дело касается 19 операторов газораспределительных сетей. Комитет подозревает, что компания предоставляла преимущество одному поставщику газовых счетчиков.
Читайте также: Цена газа для украинцев: почему тарифы растут быстро, а снижаются медленно
По словам Пищанской, АМКУ также рассматривает дело о злоупотреблении "Оператором газотранспортной системы Украины" монопольным положением на рынке транспортировки газа путем неправомерного изменения маржинальных цен на рынке природного газа, что привело к ущемлению интересов заказчиков услуг транспортировки.
Напомним, ранее эксперты объяснили украинцам, где искать поставщика газа подешевле.
А о том, как меняются цены на газ уже сейчас, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Тарифы на газ
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк