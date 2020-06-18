Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ

В последнее время основной интригой в вопросе о новой кредитной программе МВФ для Украины был текст Меморандума о сотрудничестве. В том, что Украина получит этот кредит, было мало сомнений. Гораздо больше дискуссий шло на тему условий, которые нужно выполнить, чтобы траншей было больше, чем один. Еще до заседания Совета директоров МВФ то и дело всплывали подробности о "драконовских" пунктах Меморандума, согласно которым в Украине якобы будут урезать пенсии и еще больше поднимут пенсионный возраст, введут внешнее управление в целом ряде отраслей и усилят налоговое давление. В руководстве страны, устав опровергать домыслы, пообещали опубликовать полный текст документа сразу после того, как будет вынесено решение относительно Украины. И 11 июня официальный перевод Меморандума появился на сайте Кабмина – надо отметить, впервые в столь короткие сроки.

Скажем сразу, в этом документе практически не обнаружилось неожиданностей – каких-то запланированных изменений, о которых бы не говорилось раньше.

"Этот Меморандум готовился очень быстро, и в нем очень много условий, которые были раньше. Он фактически повторяет Меморандум, который подписывал Гройсман в 2018 году", – комментирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам эксперта, большинство пунктов Меморандума вообще мало понятны и малоинтересны большинству людей.

"Там много внимания уделено изменениям в банковском надзоре, в правосудии. Это тоже очень старые требования. Есть много нюансов, касающихся банковского капитала – как его формировать, как выбить долги с тех банков, которые закрылись. Это то, что населения вообще не касается", – говорит Александр Охрименко.

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И, тем не менее, ряд положений Меморандума касается именно широкого круга людей. Расскажем о них подробнее.

Обязательства по коммуналке

В основном пункты Меморандума, которые затрагивают интересы широкого круга украинцев, затрагивают коммунальные услуги и входят в раздел "Реформы энергетического сектора". Так, уже с 1 июля должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Украинская сторона берет на себя обязательство установить для населения рыночную цену на газ, которая будет формироваться "как среднее значение спот-цен природного газа на сутки вперед на хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца плюс стоимость транспортировки и ввоза в Украину". Тариф на газ будет меняться каждый месяц в зависимости от колебания цен на рынке.

"В течение нескольких рабочих дней в районе 22-го дня каждого месяца НАК "Нафтогаз" будет публиковать оптовую цену. Мы обязуемся системно применять эту схему ценообразования, которая базируется на рыночных принципах, без всякой верхней предельной ценовой границы", – говорится в Меморандуме.

"С 1 июля будут отменены предыдущие постановления правительства, и цена на газ будет рассчитываться по средней цене в Европе. Тариф на следующий месяц будут устанавливать, исходя из средней цены на газ. Конечно, будут считать в долларах, потом переводить в гривни, добавлять НДС, транспортные и другие наценки. И каждый месяц цена на газ будет меняться. Не будет никаких доплат, никаких дотаций от государства. Если цена в мире будет падать, то и в Украине тоже будет падать, будет расти в мире – будет расти и в Украине. Это действительно радикально новое для Украины", – говорит Александр Охрименко.

Другой экономист, президент инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак, считает такие перемены логичными.

"Мы в Украине привыкли, что газ должен быть дешевым. Хотя мы его импортируем. Почему-то насчет бензина ни у кого вопросов нет, бензин всегда продавался по рыночной цене, и никто не требовал, чтобы он стоил 20 копеек. Так и с газом должно быть. Поэтому требование насчет того, что газ должен продаваться по рыночной цене, – это нормальное требование. Другое дело, что должны быть выше зарплаты, чтобы люди могли платить рыночную цену за газ", – говорит он.

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Кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год.

"До конца августа 2020 года все тарифы на отопление, которые находятся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти, будут пересмотрены и официально приняты для полного отображения стоимости газа и негазовых затрат… Начиная с отопительного сезона 2020-2021 годов тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться минимум один раз в год до начала отопительного сезона для обеспечения адекватного отражения стоимости газа и негазовых затрат (включая капитальные расходы) в тарифах на отопление", – говорится в Меморандуме.

Учитывая, что цены на газ на мировом рынке в настоящее время довольно низкие, наибольшие риски повышения цены лежат именно в уточнении капитальных расходов. Если речь идет о модернизации сетей, которые в Украине сильно изношены, повышение тарифов может оказаться довольно существенным.

Впрочем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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Также уже в следующем отопительном сезоне стоит ожидать более высоких штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг. В Меморандуме говорится о намерении решить вопрос задолженности по коммунальным платежам и повысить платежную дисциплину домохозяйств.

"Мы разработаем адекватные инструменты для предприятий теплоснабжения для обеспечения взимания платежей с домохозяйств (в том числе за счет более высоких штрафов и упрощенного законодательства)", – говорится в документе.

"В Меморандуме действительно прописано, что правительство берет на себя обязательство уменьшить долги за коммунальные услуги. С одной стороны, они хотят усилить штрафные санкции, которые сейчас фактически не действуют, с другой стороны, должникам будут предлагать реструктуризацию, а с третьей стороны, они хотят расширить возможности коллекторских компаний, чтобы, если будут возникать неразрешимые ситуации, можно было выбивать долги", – объясняет Александр Охрименко.

Структурные маяки

Как уже говорилось, новая кредитная программа МВФ рассчитана на 18 месяцев. Средства – 5 млрд долларов – должны поступить в Украину четырьмя траншами. Решение о каждом следующем транше МВФ будет принимать исходя из того, насколько выполняются критерии эффективности и структурные маяки программы. Контроль выполнения запланирован на 1 сентября, 1 декабря 2020 года, затем на 15 мая и 15 октября 2021-го.

Структурных маяков в программе отмечено 9. Коротко назовем их с датами выполнения в хронологическом порядке:

Разработать планы сокращения "плохих" кредитов государственных банков – до конца июня 2020 года. Пересмотреть тарифы на отопление и разработатьупрощенную процедуру замены поставщиков домохозяйствами– до конца августа 2020 года. Сформировать новые организационные структуры и системы для реформируемых Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы – до конца сентября 2020 года. Усилить корпоративное управление на госпредприятиях, в т. ч. принять новый корпоративный устав для НАК "Нафтогаз Украины", в соответствии с корпоративными принципами OECP – до конца сентября 2020 года. Внести изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов физлиц, чтобы усовершенствовать механизм ликвидации банков и возврата активов, – до конца октября 2020 года. Внести изменения в закон о Высшем совете правосудия, которые позволят улучшить процесс отбора членов ВСП и гарантируют их безупречную репутацию и добросовестность – до конца октября 2020 года. Принять изменения в закон о банковской деятельности, которые заполнят пробелы в эффективности корпоративного управления в соответствии с Базельскими принципами, – до конца ноября 2020 года. Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны действовать как два отдельных юридических лица с центральными и территориальными офисами, а областные и другие подразделения ГНС, ГТС и Государственной фискальной службы прекращают свою деятельность – до 1 января 2021 года. Государственная аудиторская служба Украины при участии внешних независимых аудиторов проведет проверку целевого использования бюджетных средств Фондом борьбы с COVID-19 – до конца марта 2021 года. Сам фонд просуществует максимум до 31 декабря 2020 года.

Другие реформы

В Меморандуме говорится и о других реформах, которые планируется проводить во время действия кредитной программы МВФ. А также о том, каких шагов правительство Украины будет избегать в этот период. Перечислим только некоторые из них.

Реформировать налоговую систему , в частности, путем расширения налоговой базы и уменьшения возможностей уклонения от уплаты налогов. Дальнейшая цель – переход от прямого налогообложения к непрямому и к налогообложению богатства. На протяжении действия программы украинская сторона обязуется не вводить новых налоговых льгот (кроме связанных с COVID-19), включая свободные экономические зоны, льготные ставки и т. д.

, в частности, путем расширения налоговой базы и уменьшения возможностей уклонения от уплаты налогов. Дальнейшая цель – переход от прямого налогообложения к непрямому и к налогообложению богатства. На протяжении действия программы украинская сторона обязуется не вводить новых налоговых льгот (кроме связанных с COVID-19), включая свободные экономические зоны, льготные ставки и т. д. До конца сентября 2020 года вместе с экспертами МВФ разработать схему добровольного декларирования имущественного состояния и незадекларированных доходов.

Не вводить новые специальные пенсии и льготы, воздержаться от дальнейшего дискреционного увеличения пенсий ("особых пенсий"), воздержаться от снижения эффективного возраста выхода на пенсию.

Консолидировать существующие программы помощи (социальные) в схему гарантированного минимального дохода (ГМД), увеличив при этом размер программы.

Проводить закупку ключевых лекарственных препаратов с привлечением авторитетных международных организаций. С 2020 года закупка лекарств будет проводиться централизованно через новосозданное госпредприятие "Медицинские закупки Украины" с использованием системы ProZorro.

Продолжить оптимизацию количества учебных заведений начального и среднего образования, увеличить капитальные расходы на обновление зданий и необходимую инфраструктуру в школах. Реформировать учебные программы. Изменить структуру зарплат учителей. В университетах зарплата преподавателей будет привязана к результатам.

Стимулировать малый и средний бизнес работать с использованием общего режима налогообложения. Не расширять критерии упрощенной системы налогообложения. Разработать способы обмена налоговой информацией с местными бюджетами для улучшения сбора налогов.

До конца сентября 2020 года будет отменена система плановых проверок, налоговый аудит будет базироваться на анализе рисков.

Уровень инфляции будет удерживаться на уровне 5% +/-1%.

Стремиться к сокращению государственной доли в банковском секторе. Группа Всемирного банка уже утвердила кредит Укргазбанку, конвертированный в собственный капитал. До конца октября 2020 года также будут обеспечены все условия для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка.

Уменьшить часть старых неработающих кредитов (NPLs) в госбанках.

До конца июня будет создан частичный гарантийный фонд для финансовой поддержки малых фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий. Будет разработан порядок передачи государственной земли в коммунальную собственность.

До 1 января 2021 года будет создана система госмониторинга, основанная на связях информации из кадастра, реестра и фискальной службы.

До конца ноября будут внесены изменения в закон о приватизации, чтобы продлить минимум на 3 года срок, по которому крупные предприятия можно продавать в соответствии с законодательством Великобритании.

До конца 2020 года будут объявлены тендеры на продажу по крайней мере 2 крупных госпредприятий.

Экономический эксперт Тарас Козак считает, что выполнение условий Меморандума – прежде всего в интересах самой Украины.

"Да, Украина никогда не выполняла полностью условия Меморандумов, потому что у нас никогда не было долгосрочного реформаторского большинства. МВФ нас просто подталкивает в направлении реформ. И чем меньше условий, тем это хуже для Украины. Потому что чем меньше условий МВФ мы выполняем, тем дольше будем оставаться "банановой" страной. Есть условия – надо их выполнять, надо становиться нормальной, цивилизованной страной. А стремление "пропетлять между каплями" приводит к тому, что мы занимаем последнее место в Европе", – считает Тарас Козак.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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