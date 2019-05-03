Цены на газ могут упасть: в "Нафтогазе" назвали условие

Коболев уверен, что сотрудничеству Украины и МВФ это не навредит

Фото: Pixabay

Уже упавшую цену на газ в Украине можно снизить, если это соответствует рыночной ситуации. Об этом рассказал председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в интервью "Голосу Америки".

"Я считаю, что цены должны регулироваться рынком. Если рынок позволяет это делать (снизить тарифы. – Ред.), это надо делать", – заявил Коболев.

Отвечая на вопрос, станут ли цены на газ проблемой в переговорах по программе МВФ для Украины, он отметил, что этого не ожидает.

При этом Коболев ожидает, что в ближайшее время Украина полностью откажется от регулирования и тогда это позволит конечному потребителю свободно выбирать лучшего поставщика.

Напомним, цена на газ для населения с 1 мая 2019 года снизилась на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,25 тыс. грн за тысячу кубометров. Принцип снижения таков: если рыночная стоимость газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения упадет. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для украинцев сохранится на уровне, установленном постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом премьер-министр Владимир Гройсман правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

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