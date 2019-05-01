В Украине газ для населения подешевел

Цена газа снизилась на 30 копеек за кубометр

Цена на газ для населения снизилась на 30 копеек за кубометр. Тарифы были пересмотрены "Нафтогазом" с учетом изменения ситуации на рынке, несмотря на то, что по договоренности с Международным валютным фондом стоимость топлива должна была возрасти на полторы гривни. Сколько сэкономят рядовые украинцы – выясняли журналисты "Сегодня".

Так, семья из поселка Квасилов в Ровенской области за месяц сжигает 200 кубометров газа на дом в четыре комнаты. И хозяйка уже подсчитала выгоды нового тарифа.

"Дешевле газ будет на 62 гривны, это на четыре буханки хлеба. Если это на семью, то это да, круто, это довольно неплохо. Этой скидки хватит мне на два дня на работу съездить, на два с половиной дня, потом что я 30 гривен трачу в день на проезд", – рассказала Анна Шукало.

С сегодняшнего дня кубометр газа будет стоить 8,25 гривен. Раньше было 8,55 гривен. Однако отопительный сезон уже завершился, а потом экономию почувствуют только те, кто имеет газовую плиту.

А изначально должно было быть наоборот – подорожание газа почти до десяти гривен за кубометр. Такими были договоренности с МВФ. Однако в апреле из-за снижения спроса на газ цена на энергорынке упала, а потому Кабмин снизил тариф и в Украине. Впрочем, эксперты, опрошенные "Сегодня", уверены, что это ненадолго.

"По сути, никто не гарантирует, что с началом отопительного сезона цена не вырастет снова. Нужно с партнерами, с МВФ договариваться. При том, что ситуация сейчас пиковая. Я имею в виду задолженность. Два года назад, 1 января 2017 года, была задолженность 23 миллиарда. Сейчас – втрое выросла – 69 миллиардов гривен", – подчеркнул Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", эксперт в сфере ЖКХ.

В пресс-службе "Нафтогаза" успокаивают: есть граница – 8,25 гривен за кубометр газа. Если рыночная цена ниже – тариф для населения снижается. Выше – тариф остается на том же уровне.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом премьер-министр Владимир Гройсман правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

Цена на газ для населения в Украине, которую снизят с 1 мая, может в будущем пойти вверх. Однако тот факт, что "Нафтогаз" и Кабмин достигли соглашения по этому вопросу, является позитивным. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая".

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