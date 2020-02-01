Чиновники отчитались перед Зеленским о платежках украинцев за тепло

/ Фото: president.gov.ua

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилищном фонде.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ ) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители.

Зеленский напомнил, что вопрос тарифов на услуги по теплоснабжению, а также реализация мероприятий по энергоэффективности, которые помогут уменьшить расходы граждан на коммунальные услуги, обсуждался на заседании Совета развития громад и территорий в декабре 2019 года.

Президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления за прошедшее время.

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"Все мы боролись за это. Пожалуйста, по результатам. Меня интересует, какая платежка была в декабре, в сравнении – в январе, что ждет людей в феврале", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Премьер-министр Гончарук заверил, что правительство со своей стороны сделало все возможное для выполнения поручения главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к оплате на 5-35% меньше – в зависимости от города и региона.

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"В целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу", – сказал глава правительства.

По его словам, в тех местах, где тарифы на тепло раньше были более экономически обоснованными, сейчас меньше возможности для их снижения, чем в регионах, где они были завышенными. Гончарук также добавил, что на стоимость тепла в каждом регионе влияет техническое состояние предприятий теплокоммунэнерго, их оборудование, объемы потребления и потери тепла.

Относительно разделения платежек за газ на две, председатель НКРЭКУ Тарасюк отметил, что раньше граждане платили и за сам газ, и за его доставку по одной квитанции, а сейчас должны платить отдельно за топливо и за его транспортировку. Тарасюк объяснил это необходимостью, чтобы в перспективе украинские потребители могли свободно выбирать и менять поставщика газа.

Как известно, украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. О том, что теперь происходит с платежками за тепло, рассказали в Министерстве развития громад и территорий. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона.

Хотите знать, где тарифы выше, – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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