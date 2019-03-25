Чтобы тепленькая была: как выбрать подходящий именно вам бойлер

Бойлер экономит до 40% расходов на воду, а стоит от 6 тысяч гривен

Чтобы тепленькая была: как выбрать подходящий именно вам бойлер Шагинян Татьяна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/245/974/5c92459745ad6.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/245/974/5c92459745ad6.jpeg 2019-03-25T02:42:00+02:00 ЖКХ Бойлер экономит до 40% расходов на воду, а стоит от 6 тысяч гривен

Наступление весны обещает не только теплые дни, но и уменьшение счетов за "коммуналку": после отключения отопления суммы сократятся вдвое, если не втрое. Но с таким отключением связана одна "сезонная неприятность", к которой как бы не хотелось, привыкнуть невозможно: заодно с отоплением во многих украинских городах коммунальщики отключают и горячую воду, причем иногда на весь теплый период. И те, кто по разным причинам не обзавелся автономным источником горячей воды, в очередной раз об этом задумаются. Но рынок бойлеров большой. И чтобы в нем разобраться, мы обратились к экспертам — Игорю Иващенко, консультанту интернет-магазина электрооборудования, и практику, специалисту по сантехническому оборудованию Сергею Благих.

Есть, кстати, вторая, более объективная причина установки бойлера — экономическая. Нагреть воду электричеством дешевле, чем заплатить за горячую воду коммунальщикам.

"Так, за кубометр горячей воды сегодня (с 1 мая тарифы могут увеличиться) придется платить от 74 до 90 грн. А чтобы нагреть кубометр воды самостоятельно, понадобится приблизительно 40 кВт. При цене за электричество в 1,68 грн/кВт это будет стоить 67,2 грн. Если цена 0,9 грн/кВт, то кубометр обойдется всего в 46 грн, — поясняет Сергей Благих. — Учитывая стоимость водоотвода горячей воды и того, что температура для комфортного принятия душа — 55—65 °С, экономия в общей сложности получается около 40%".

Смотрим по нужде

Для начала нужно понимать, какой бойлер вам нужен — проточный или накопительный. Второй важный показатель — его объем.

"Проточный бойлер — это как постоянно работающий кипятильник, — поясняет Игорь. — Вода подается в водонагреватель, проходит через тэн, и сразу поступает в кран с горячей водой, не накапливаясь. Главное преимущество — не нужно ждать, пока нагреется: вода есть сразу".

К недостаткам можно отнести необходимость в постоянном хорошем напряжении (3—5 кВт), поэтому они часто "выбивают" пробки в старых квартирах.

Второе — "проточник" идеален для мытья посуды. А вот принимать душ под ним не очень удобно: за минуту он греет около 1,5 литра воды, так что усилить напор воды не получится — он не успеет ее нагреть.

Поэтому для квартир и домов эксперты советуют накопительный бойлер. Принцип его работы прост: вода нагревается в баке разного объема: 30, 50, 80, 100, 120 и 150 литров, и подается в кран с горячей водой.

"Накопительный бойлер позволит принять душ, если большого объема — даже ванну. При этом горячая вода необходимой температуры сохраняется в баке", — поясняет Сергей.

Рассчитать объем бойлера можно, исходя из потребностей: один человек, принимающий душ, обойдется 30-литровым бойлером, семье из двух человек будет комфортней бак на 50 литров. А вот полноценной семье с детьми нужны бойлеры по 80 или 100 литров, в зависимости от количества людей и их потребностей.

Один из ощутимых недостатков накопительных бойлеров — место, которое нужно найти для объемного бака: для небольших санузлов это может стать проблемой.

"Установить бойлер можно, например, в туалете, чтобы не "воровать" место в небольшой ванной комнате, — говорит Сергей. — Специалист может найти место и в прихожей. Но оптимально — установить максимально близко к трубам".

Особенности "анатомии"

С проточным водонагревателем все просто. При его выборе главный показатель — мощность: чем она выше, тем быстрее нагревается вода. В накопительном, кроме объема и мощности, важны такие показатели, как материал корпуса и мокрый или сухой тэн. Корпус может быть эмалированный и из нержавеющей стали. В первом случае средняя гарантия — до 2—3 лет: эмаль со временем может начать скалываться из-за высоких температур. Правда, сегодня производители дополнительно используют специальное напыление, увеличивающее срок службы эмалевых баков, но не влияющих на цену. Одно из преимуществ эмали — к ней накипь не "прилипает", а оседает "хлопьями", как в чайнике. Баки из нержавейки считаются надежней, гарантия на них — до 5—6 лет.

"Но учтите: в баке из нержавеки могут со временем потечь швы, — поясняет Игорь. — Поэтому выбирать такие бойлеры лучше европейских производителей с именем".

Тэн, нагревающий воду, может быть погружен непосредственно в воду, или быть изолирован специальной колбой — сухой. В первом случае обычный трубчатый кипятильник (правда, размера большего, чем мы привыкли) находится в самом баке, и нагревает воду так же, как это делает его маленький собрат. Но постоянный контакт с водой опасен возникновением накипи и химическими реакциями с корпусом бака. Поэтому гарантия на открытые тэны, как правило, не превышает 2—3 года. Сухой спрятан от контакта с водой в специальную колбу, которая защищает его от накипи и химических реакций, и служит дольше — до 5—9 лет.

Многие производители в "продвинутых" моделях предлагают жидкокристаллические мониторы, подсветку и т. д., что ощутимо сказывается на цене.

"Но ж/к дисплеи и пульты управления — это выкачка денег, — считает сантехник. — Полезна лишь функция экономного режима (тэн выключается, нагрев воду до необходимой температуры) и программатор, который позволит запрограммировать включение на определенное время, — например, на ночь, когда электричество дешевле".

Различаются бойлеры и по форме, и вариантам монтажа (напольные/настенные). Но все эти показатели существенного влияния на работу не имеют.

Вопрос — в деньгах

Рынок бойлеров готов выполнять любые капризы клиентов.

"Хороший накопительный бойлер на 50 литров от европейского производителя, с гарантией 3 года, стоит около 4000—4500 грн", — говорит Игорь.

Агрегат на 80 литров, с корпусом из нержавеющей стали и сухим тэном, обойдется уже в 8100—9500 грн. Проточный можно найти за 1750—2100 грн.

Выбирая бойлер, покупайте в известных интернет-магазинах, крупных магазинах бытовой техники или строительных маркетах. Обращайте внимание на срок гарантии: чем он дольше, тем надежнее товар. Многие магазины предложат бесплатную установку, но все равно будьте готовы раскошелиться на расходные материалы: вам понадобятся два шланга, два крана, крепление бойлера и еще по мелочам, гривен на 450—550.

"Если на входе в квартиру не стоит редуктор давления, его лучше установиться дополнительно. Это 400—700 грн, — говорит Сергей Благих. — Монтаж бойлера доверять лучше только специалистам, знакомым с особенностями системы водоснабжения. Стоимость работ — от 500 до 1000 грн, в зависимости от сложностей и дополнительных работ".

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как вдвое уменьшить расходы на электроэнергию. За экономное потребление электроэнергии теперь отвечает двухзонный счетчик, по тарифу которого электроэнергия ночью вдвое дешевле, розетка с таймером, куда подключают энергозатратный бойлер, и лед-лампы, которые "тянут" электроэнергии в 9 раз меньше обычных.

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АВТОР: Шагинян Татьяна Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.