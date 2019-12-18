Фиксированная цена на газ для населения: в Минэнерго сделали заявление

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всей Украины с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен

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Украинцы могут отказаться от гарантированной правительством цены на газ в размере 6600 грн с НДС за тыс. куб. м. до 24 декабря, которая будет действовать автоматически на период январь-апрель 2020 года. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Гарантированная цена автоматически будет действовать для всей Украины с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в 1 квартале 2019 года", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что правительство гарантирует лишь фиксированную оптовую цену от "Нафтоза Украины", в размере 6600 грн с НДС. Окончательная стоимость на газ будет корректироваться в зависимости от цены на транспортировку и распределение – в областях Украины она разная.

Отмечается, что тариф на газ формируется по оптовой цене ("Нафтогаз Украины"), наценке поставщика, тарифа на распределение и тарифа на транспортировку. На все это начисляется НДС. Иначе говоря, стоимость газа в платежке равна гарантированной оптовой цене от "Нафтогаза" – 5500 грн + тариф на транспортировку (в каждом регионе свой) + тариф на распределение (в каждой области свой) + наценка поставщика (тоже разная) + все это начисляется НДС".

"Мы даем потребителю свободу выбора между гарантированной и рыночной ценой. У всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной квартальной цены. Те, кто готов рисковать и покупать газ по ежемесячной цене, могут отказаться от гарантированной цены с 1 по 24 декабря. Для этого следует обратиться к газоснабжающей компании своего региона, которая предложит удобный алгоритм выхода из программы для своих клиентов", - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Оржеля.

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После 24 декабря потребители, которые выберут ежемесячную цену, не смогут воспользоваться гарантированной ценой.

По информации Минэкоэнерго, "Нафтогаз" прогнозирует, что при отсутствии транзита с 1 января 2020 цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета ПВД и тарифов на транспортировку и распределение.

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Вместе с тем, по мнению Оржеля, тариф на транспортировку газа может возрасти, даже в два раза, с учетом прекращения транзита российского газа через Украину с января 2020 года. Но за счет фиксации гарантированной цены конечный потребитель почти не почувствует этого.

"Почему цена на транспортировку возрастет? Потому НКРЭКУ считает тариф на транспортировку в условиях, когда нет заказанных объемов транспортировки. Если бы "Газпром" заказал объемы транспортировки, и мы все расходы поделили бы на объемы, то тариф бы не вырос", – цитирует пресс-служба Оржеля.

По информации пресс-службы, механизм гарантированной цены разработали для выполнения условий Международного валютного фонда по либерализации газового рынка и перехода на рыночное ценообразование. Фиксация цены стало возможным благодаря рыночному механизму – форвардным контрактам.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" уже законтрактовал газ на первый квартал 2020 года и таким образом закрепил цену предыдущего периода. Рыночная практика "контрактов на будущее", где есть фиксированная цена на газ, популярна во всем мире. Как сообщал УНИАН, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что при текущих транспортных тарифах конечная гарантированная розничная цена на газ в январе-апреле 2020 года для нужд населения с учетом НДС составит от 7,2 до 7,8 грн за 1 куб. м против 8,5 грн за 1 куб. м в 1-м квартале 2019 года. В конце ноября Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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