Украинцам предлагают зафиксировать цену на газ

Выбрав цену 6.60 грн./куб, потребитель будет платить по ней вне зависимости от колебаний на рынке

На платежках украинцев не отразятся ни сильные морозы, ни результаты переговоров с Кремлем о газовом транзите, уверяет Кабинет министров Украины.

Даже рыночные колебания ни на копейку не повлияют на гарантированную стоимость для тех, кто примет новое правительственную предложение.

Уже с 1 января гражданам Украины предлагают постоянную цену на газ. "Сегодня" разбирались – есть ли при этом риски переплатить.

Украина – в зоне отопительной турбулентности. Дело идет к морозам, МВФ требует либерализации и внедрения газового рынка по европейским стандартам, Кремль пытается шантажировать договором о транзите, заявляют эксперты.

Искусственное сдерживание цены не идет на пользу экономике, говорит МВФ, и Кабмин соглашается. Так, с нового года Украина отказывается от управляемой цены на газ для населения и переходит к ценам, которые будет диктовать рынок. В "Нафтогазе" заговорили о возможном подорожании топлива – даже вдвое.

"Когда 30% объема потребления Европой зависит от поставок через Украину из России, то когда это ограничивается, естественно ожидать, что может подскочить цена: 10-12 гривен за куб становится реальной", – говорит директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Чтобы переход к рыночным ценам не был болезненным для населения, украинцам предлагают альтернативу: согласиться на постоянную цену в 6.60 грн./куб, которую сейчас считают экономически обоснованной. Или отказаться – и платить ежемесячно по рыночной стоимости, которая будет колебаться.

"Здесь действительно предлагается рынок: выберите сами, что вы хотите. Наступает тот момент, когда надо и уважать потребителя, и давать ему брать на себя риски", – объяснил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Согласно условиям МВФ, выбор у украинцев есть. Фиксированная цена в 6.60 грн./куб назначена для всех домохозяйств и теплокоммунэнерго автоматически.

"Это экономически обоснованный, рыночный показатель, который сейчас предлагается зафиксировать", – говорит Алексей Оржель.

Но если потребитель хочет платить по рыночной стоимости – должен учесть риски.

"Мы не знаем на сегодняшний момент, просто говорю, как есть, мы не знаем, сколько газ будет стоить в январе, феврале или марте, мы не знаем. И потребители, к сожалению, не знают. Да, они могут как и пропустить выгоду, так и сэкономить", – объясняет директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

Так что время определяться. Тот, кто выберет фиксированную цену – ничего не должен делать, он получит платежку автоматически.

А тем, кто решит от гарантированной цены отказаться – Кабмин дает время до 20 декабря. Это можно сделать в онлайн-кабинете или – обратившись непосредственно в компанию поставщика.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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