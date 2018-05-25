Газ для украинцев подорожает на 60-70% – Нацкомиссия

Глава НКРЭКУ уверен, что раньше повышение тарифов было бы менее ощутимым

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к увеличению тарифа на 60-70%. Об этом заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, сообщает "Укринформ".

"Сейчас пересморт составляет "плюс" 60-70%", – сказал Вовк.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировало МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

При этом ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что суммы в платежках не будут расти постоянно.

Напомним, Кабмин пока оставил неизменным тариф на газ для населения до июня 2018 года. Так, правительство продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа". Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

До тех пор цена на газ для населения останется на уровне 4,942 грн за кубометр. Отметим, цена составляет только часть тарифа на газ – кроме закупочной цены, в тариф заложены также налоги и расходы на транспортировку газа. При этом, как сообщал министр финансов Александр Данилюк, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться.

Решения Кабмина касаются только цен газа для населения. Цену газа для промышленности формирует рынок.