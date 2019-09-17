Газ на зиму по летней цене: АМКУ изучил акцию "Нафтогаза"

В комитете считают, что потребитель может быть введен в заблуждение

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Информация, размещенная на сайте газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" об услуге "Газовый запас", не содержит полных и точных условий дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

К таким выводам пришел Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по результатам проведенного анализа, сообщается на сайте ведомства.

"Потребитель, оплачивая поставщику средства из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в этом соглашении, приобретает право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года исключительно в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата", – говорится в сообщении.

АМКУ также отмечает, что если в течение этого периода стоимость газа будет ниже цены, по которой осуществлялась предоплата, потребитель должен оплатить стоимость потребленного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема.

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"За уже приобретенный газ средства не вернутся – просто этот объем "будет ждать", пока цена вновь повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газ для населения в августе 2019 года составляла 4770 грн за 1000 куб. м и была на 226 грн ниже цены по акции", – сказано в сообщении.

В АМКУ пришли к выводу: потребитель, не имея полной и точной информации, может быть введен в заблуждение.

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Новости "Сегодня" писали, что бытовые потребители могут закупить газ на зиму на специальных условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газсбытам в рамках "Газового запаса" составляет 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения. Услугой уже воспользовались более 13 тысяч украинский семей.

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