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Газ на зиму по летней цене: программа "Нафтогаза" почти не сработала

17 октября, 11:26

Александр Панченко

Украинцы закупили впрок значительно меньше топлива, чем могли

/ Фото: Pixabay

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Как оказалось, украинцы почти не воспользовались предложением "Нафтогаза закупить газ впрок по акционной цене в рамках программы "Газовый запас" – по 5849,3 грн за 1000 куб. м плюс стоимость транспортировки, распределения и надбавки поставщика (в итоге около 6500 грн за 1000 куб. м). 25 сентября закончилась объявленная "Нафтогазом" акция для населения по закупке газа по предоплате.

Предложение могло заинтересовать только тех, кто потребляет большие объемы газа – для отопления домов, а не готовит на нем пищу. По информации "Нафтогаза", предложением воспользовались всего 55 тыс. домохозяйств, это менее 2% от тех, кто расходует газ для обогрева жилищ.

Объемы продаж предоплаченного газа не разглашаются, но учитывая, что одному клиенту продавали не более 25 тыс. куб. м газа (их хватит на обогрев в течение полугода дома площадью до 1000 кв. м), могло быть продано не более 1,4 млрд куб. м.

"Предложение, безусловно, выгодное, но не сработало, – резюмирует аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский. – Возможно, была слабая рекламная кампания, сказалась и инерционность мышления людей, которые на чужом примере сперва хотят посмотреть, что из этого получится".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Тарифы на тепло и горячую воду можно снизить

Напомним, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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