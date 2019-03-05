Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине

Премьер-министр предупредил о серьезных последствиях такого шага

Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине 2019-03-05T15:09:00+02:00 ЖКХ Премьер-министр предупредил о серьезных последствиях такого шага

Украина не может в одностороннем порядке снизить цену на газ для населения, которая была повышена в ноябре 2018 года. Чтобы сделать это, стране нужно согласие международных партнеров, иначе Киев лишится их поддержки и средств. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в правительстве.

"Это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – отметил Гройсман.

По его словам, одностороннее снижение цены на газ приведет к катастрофическим последствиям для экономики.

"На следующий день от нас откажется как от партнеров весь цивилизованный мир – и страну заведут в глубокий экономический кризис. Мы этого допустить не можем – и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было", – сказал Гройсман.

Напомним, цена на газ для населения была повышена с 1 ноября 2018 года. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Еще на 20% газ для населения подорожает с 1 мая 2019 года.

Также ранее МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине:

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