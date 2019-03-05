Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине

Сегодня, 15:09

Премьер-министр предупредил о серьезных последствиях такого шага

Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине ЖКХ Премьер-министр предупредил о серьезных последствиях такого шага

Украина не может в одностороннем порядке снизить цену на газ для населения, которая была повышена в ноябре 2018 года. Чтобы сделать это, стране нужно согласие международных партнеров, иначе Киев лишится их поддержки и средств. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании в правительстве.

"Это возможно сделать только тогда, когда будет консолидированная договоренность со всеми нашими международными партнерами. В одностороннем порядке Украина это сделать не может", – отметил Гройсман.

По его словам, одностороннее снижение цены на газ приведет к катастрофическим последствиям для экономики.

Читайте также

"На следующий день от нас откажется как от партнеров весь цивилизованный мир – и страну заведут в глубокий экономический кризис. Мы этого допустить не можем – и поэтому вынуждены были идти на непопулярные и неприемлемые даже шаги, другого варианта у нас не было", – сказал Гройсман.

Напомним, цена на газ для населения была повышена с 1 ноября 2018 года. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Еще на 20% газ для населения подорожает с 1 мая 2019 года.

Также ранее МВФ оценил субсидии и тарифы на газ в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, кризис, снижение, Украина, экономический кризис, цена на газ, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман назвал условие для снижения тарифов на газ в Украине". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Облгазы Украины проверят из-за завышенных платежек

Сегодня, 14:40

В профильной Нацкомиссии пригрозили санкциями против нарушителей

Установка бесплатных счетчиков газа: "Нафтогаз" обновил планы

Сегодня, 13:22

В компании учли расходы на обеспечение украинцев счетчиками

Снижение нормы потребления газа: Гройсман сделал важное заявление

Сегодня, 13:07

Премьер заявил, что Кабмин уменьшил норму потребления газа

Формирование цены на газ для населения: суд отменил решение Кабмина

Вчера, 15:53

Дело рассматривалось с 2016 года, оно затянулось из-за смены состава коллегии судей

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Любите друг друга: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Кабмин: как будут проверять получателей пенсий и субсидий
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"