Гройсман раскритиковал цены на газ и назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом"

Премьер-министр назвал действия компании недопустимыми

Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за завышенных цен на газ для населения. Об этом 5 июня он заявил в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, компания утвердила цены, которые выше рыночных на июнь.

"Это же они планируют сделать на июль. Это недопустимо, я подчеркиваю. Потому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможности "Нафтогазу" злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, хотел еще одно слово добавить – ненасытные. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство", – сказал глава правительства.

Он добавил, что Кабмин сегодня примет решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8000 грн за 1000 куб. м.

Гройсман также сообщил, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены газа "Нафтогазом".

Напомним, падение мировых цен на голубое топливо позволило Украине снизить тарифы на газ для населения: отпускная цена "Нафтогаза", которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. В июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн, а в мае она составляла 8432,93 грн.

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