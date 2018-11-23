Хватит ли денег на субсидии в бюджете-2019: Маркарова дала четкий ответ

В принятом Верховной Радой проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривается около 58 млрд грн на субсидии населению. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, эти средства будут расходоваться по двум программам, одна из которых предусматривает переход на монетизацию субсидий до конца 2019 года.

"Программа предоставления субсидий будет расширена в плане перехода на монетизацию", – сказала Маркарова.

В частности, по одной из программ Министерству социальной политики выделяется 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий "живыми деньгами". Полностью монетизированные субсидии – в виде денег на счетах в госбанке – с 1 января начнут получать те, кто впервые обратится за помощью.

Позже выплаты станут "живыми деньгами" и для остальных получателей. В целом монетизация субсидий пройдет в три этапа:

с 1 января 2019 "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже получат деньги на оплату "коммуналки" банковский счет;

с 1 мая 2019 монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств;

с 1 октября 2019 заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их "живыми деньгами".

Хотя президент Петр Порошенко потребовал от правительства расширить финансирование программы субсидий. а также пригрозил, что не подпишет бюджет, общая сумма финансирования субсидий в 2019 году сопоставима с расходами 2018 года. При этом тарифы на газ, отопление и горячую воду вырастут. Но в Кабмине уверяют, что выплата субсидий станет более адресной, а доходы украинцев будут расти, что и компенсирует разницу.