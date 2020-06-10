Кабмин изменил порядок формирования тарифов на отопление и водоснабжение

При расчете тарифов будут использовать среднюю цену газа за предыдущий отопительный сезон

В Украине, где с каждым месяцем дешевеет газ, правительство на заседании в среду, 10 июня, изменило порядок формирования тарифов на отопление и централизованное снабжение горячей водой.

Документ предусматривает изменение порядка формирования тарифов в условиях функционирования рынка природного газа, когда его стоимость для теплопоставляющих предприятий меняется каждый месяц.

"Одним из ключевых предлагаемых изменений является возможность предоставить предприятиям ТКЭ при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа, которая сложилась во время предыдущего отопительного сезона. Это 4 048 грн за тысячу кубометров", – пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Реклама

Он добавил, что устанавливается обязательство для предприятий ТКЭ после завершения отопительного периода проводить анализ расходов и пересчитывать стоимость тепловой энергии, чтобы отобразить разницу, которая возникнет в тарифах будущего отопительного периода.

Новации не приведут к повышению платежей для потребителей, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учитывается цена газа в размере 6 235 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее постановление №467 от 10 июня вечером в среду опубликовано на официальном правительственном портале.

Кроме изменения порядка учета в тарифах цены на газ, документом также предусмотрено, что в тарифах на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку производителем могут быть учтены оборотные средства за счет прибыли в объеме до 2% полной планируемой себестоимости тепловой энергии.

В тренде Курс доллара в Украине застыл после роста

Реклама

"Средства направляются лицензиатом на финансирование расходов, связанных с приобретением природного газа, электрической энергии, а также на другие расходы, связанные с производством, транспортировкой и поставкой тепловой энергии", – сказано в документе.

Кроме того, постановлением предусмотрено включение в тарифы на отопление и горячую воду оплаты компаниями ТКЭ услуг по транспортировке и распределению природного газа.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после апрельского понижения цен на газ в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года.

В апреле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет топливо в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2900 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку). Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года (3400 гривен).

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама