"Нафтогаз Украины": цены на газ для населения снижаются второй месяц кряду

После апрельского понижения цен на газ в мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения снизится до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза Украины".

Помимо населения, по такой цене смогут покупать газ производители тепла и другие защищенные потребители, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО).

"Всего с начала года цена ПСО снизилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%", – подсчитали в пресс-службе.

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Там добавили, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ.

По данным специалистов НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где из-за подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", – сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, с января 2020 оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца в крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

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Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. "Оператор ГТС Украины" провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа "Оператору ГТС Украины", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что спотовая цена на газ в Европе упала за день сразу на 19%, с 45 до 34 долларов за тысячу кубометров.

Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила импорт природного газа на 59% – до 3,9 млрд куб.м.

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